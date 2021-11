"Propaganda gubernamental": un senador de EEUU carga contra la Gallina Caponata por vacunarse contra la COVID

Mientras que la tasa de vacunación con pauta completa ronda el 70% en los países europeos, esta se desploma hasta el 57% en Estados Unidos. A pesar de los intentos del gobierno liderado por Joe Biden para que la gente acuda a vacunarse contra la COVID-19, todavía son muchas las personas reacias a protegerse contra el nuevo brote de coronavirus. Algunos declinan ponerse la vacuna por miedo a posibles efectos adversos, otros lo hacen por una posición contra las mismas impulsadas en un primer momento por Donald Trump.

Por esa misma razón, desde las distintas instituciones están haciendo todo lo posible para que la gente se vaya a vacunar. Entre todas ellas podemos encontrar a los creadores de Barrio Sésamo, quienes han llamado a sus míticos personajes a vacunarse contra la COVID-19. La última de ellas ha sido la Gallina Caponata, quien explicaba hace apenas unos días que se había puesto la primera dosis contra el coronavirus: "Hoy he recibido la vacuna COVID-19. Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que me mantendrá sana a mí y a los demás".

"Propaganda gubernamental para niños de cinco años"

Una decisión que ha recibido el beneplácito del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha celebrado a través de las redes sociales la decisión del mítico personaje de Barrio Sésamo: "Bien por ti. Vacunarse es la mejor manera de mantener a todo el vecindario a salvo". Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos que la famosa gallina haya compartido a través de sus redes sociales que se ha vacunado contra la COVID-19.

Entre las personas que han cargado contra la misma se encuentra el senador republicano Ted Cruz, quien ha denunciado a través de las redes sociales que este gesto supone una propaganda gubernamental para que la gente se vacuna contra la COVID-19: "Es una propaganda para niños de 5 años". Pero no ha sido el único. Entre las personas que se han posicionado en contra del proceso de vacunación de la Gallina Caponata podemos encontrar al también republicano Robby Starbuck, quien ha bromeado con el hecho de que acabará hospitalizada en unos cuantos días.

"Hola niños, he tenido un pequeño ataque al corazón pero es muy raro"

Todo ello a través de un tuit en el que Starbuck prevé que el personaje de Barrio Sésamo subirá una foto los próximos días desde la cama del hospital diciendo que le ha dado un ataque al corazón: "Hola niños, he tenido un pequeño ataque al corazón pero es muy raro. Lo volvería a hacer todo de nuevo y no puedo esperar a tener mi refuerzo shfndnnd". Un tuit, acompañado de un segundo, que acaba con el mítico personaje sobre una bandeja de la noche de acción de gracias.

*7 days later* Big blood clot Bird is served! pic.twitter.com/gw9jFl9ZvY — Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 6, 2021

Más allá de estos dos políticos, las redes se han llenado de comentarios de seguidores del partido republicanos como los de la colaboradora de Fox News Lisa Boothe quien, tal y como ha dado a conocer The Guardian, ha asegurado que este tipo de campañas son diseñadas para lavar el cerebro a los más pequeños: "Lavar el cerebro a los niños que no están en riesgo de COVID-19 es retorcido". También el presentador de la plataforma Newsmax, Steve Cortés, quien ha explicado que este tipo de propaganda es "realmente malvada": "Sus hijos no corren riesgo estadísticamente y no deben ser presionados para un nuevo tratamiento. ¡No siga sus indicaciones!".