El emocionante encuentro de dos ancianas que se ha hecho viral en Twitter: "Han dejado todo por encontrarse"

"Mi abuela me dijo el otro día que hacía 10 años que no veía a su prima". Así comienza el tweet de un usuario de Twitter que quiso relatar en la red social el encuentro entre su abuela y la prima tras una década sin verse.

El tweet viene acompañado de una imagen donde las ancianas se funden en un enternecedor abrazo. "Su prima tiene 100 años y siempre que se llaman por teléfono se dicen: 'Prima, un beso, ya no sé si nos veremos aquí abajo o allí arriba”, cuenta el usuario.

Mi abuela me dijo el otro día que hacía 10 años que no veía a su prima. Su prima tiene 100 años y siempre que se llaman por teléfono se dicen: “ prima un beso ya no sé si nos veremos aquí abajo u allí arriba”. Pues se han visto abajo y se han puesto muy felices. pic.twitter.com/yxpKBMTNos — Cc (@importansiero) November 8, 2021

"Pues se han visto abajo y se han puesto muy felices", añade. El mensaje en Twitter suma ya más de treinta mil likes y más de dos mil retweets.

Uno de los lectores del tweet pidió al nieto de la protagonista que contase más sobre el encuentro. "Pues dejando de lado todo el drama que han tenido que pasar en algunos momentos de su vida. Mi abuela y su prima se llaman constantemente. Siempre tienen algo que decirse aunque sea un te quiero simplemente", comentó.

Además, quiso contar los impedimentos que ambas sufren para no poder verse más a menudo. "Las separa que una con 100 años en un tercero sin ascensor pues le cuesta la vida poder moverse y la otra con 2 operaciones de cadera no puede andar", relató el autor.

Las separa que una con 100 años en un tercero sin ascensor pues le cuesta la vida poder moverse y la otra con 2 operaciones de cadera no puede andar. El otro día me dijo que hacía mucho que no se veían y eso no podía pasar. Las dos han dejado todo por encontrarse y así ha sido. — Cc (@importansiero) November 8, 2021

"El otro día me dijo que hacía mucho que no se veían y eso no podía pasar. Las dos han dejado todo por encontrarse y así ha sido", concluyó el tweet. La historia ha causado una avalancha de mensajes cariñosos de cientos de personas que la han leído. "Me has hecho llorar", contestó una usuaria. "Lo más bonito que he visto en todo el día", añadió otra.

Lo más bonito que he visto en todo el día pic.twitter.com/o9uc2Uoiya — Miguel Rondón (@Misanron) November 8, 2021