"¿A qué te gustaría dedicarte en 2041?": la reflexión de Greta Thunberg en 'Salvados' sobre su futuro

Hace ya varios años, concretamente un 20 de agosto de 2018, la joven Greta Thunberg decidió ausentarse de la escuela durante todo un mes como protesta ante la inanición del gobierno sueco tras la ola de calor que asoló a Suecia en verano y los múltiples incendios que golpearon al país escandinavo. En vez de ir al colegio, la activista decidió sentarse cada día frente al Riksgad junto con un cartel en el que se podía leer 'huelga escolar por el clima'.

Dado que los candidatos de los distintos partidos políticos que se presentaron a las elecciones generales de Suecia no se comprometieron a reducir las emisiones de metano con base en lo establecido en el Acuerdo de París, la activista optó por ausentarse del colegio cada viernes para protestar frente al Riksgad. Un movimiento que fue ganando adeptos tanto en su propio país como en el resto del planeta, donde Greta Thunberg se convirtió en la referente de todo un movimiento que lucha por preservar el planeta.

¿Cómo será Greta Thunberg dentro de 20 años?

Después de cerca de cinco años liderando de este movimiento, muchos son los que se preguntan qué será de ella en un futuro. Entre ellos el periodista de La Sexta Gonzo, quien le ha preguntado en una entrevista para Salvados dónde se ve en 2041. Después de que el presentador del programa le preguntara qué le gustaría hacer en un futuro, la activista ha reconocido que le encantaría dedicarse a algo que no tuviera que ver con el clima: "Eso querría decir que el clima no sería un problema, que no habría nada de lo que preocuparse".

Sin embargo, la activista lamenta que ese escenario es bastante poco probable: "Pero siendo realistas, eso no es muy probable". Respecto al hecho de que algún día pueda cansarse de luchar por la crisis climática, la activista sueca ha reconocido que es un escenario que podría darse en algún momento. Sin embargo, Thunberg asegura estar con fuerzas para seguir adelante comandando este movimiento que cuenta con cada vez más adeptos.

"La atención desaparecerá pronto"

A continuación, Gonzo le ha preguntado acerca del liderazgo de este movimiento y si cree que lo mantendrá durante mucho tiempo. Una vez más, Greta Thunberg reconoce que no sabe lo que le deparará el futuro pero que está realmente sorprendida con el hecho de que le haya durado tanto: "Pensé que la gente se cansaría de mi al cabo de unos meses, pero parece que no. Así que no sé".

No obstante, la activista sueca asegura que la atención desaparecerá pronto y que, llegado ese momento, tendrá que intentar llegar a la gente de otra manera. Por lo tanto, y a pesar de que ya han pasado cerca de cinco años desde que comenzó este movimiento, Greta Thunberg reconoce sentirse con fuerzas para seguir liderándolo mucho más tiempo.