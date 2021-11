"Tenemos que cambiar la estrategia": la advertencia de César Carballo para evitar que la incidencia suba

La incidencia por COVID-19 en España ha subido durante estos últimos días hasta los 53,77 puntos por cada 100.000 habitantes. A pesar de que la incidencia ha pasado de riesgo bajo a medio (de 50 a 150 puntos), la presión hospitalaria está controlada tanto en planta como en cuidados intensivos. Una situación que dista mucho de la del resto de países de Europa, donde se enfrentan a una de las olas más duras desde que comenzara la pandemia en diciembre de 2019.

Mientras que países como Reino Unido cuentan con una incidencia cercana a los 900 puntos por cada 100.000 habitantes, Alemania lleva varios días registrando su máximo diario de contagios desde que confirmaran sus primeros casos en enero de 2020. A pesar de que lo estemos haciendo bien, y que estemos muy lejos de las cifras de otros países, el médico César Carballo reconoce que hay que hacer un último esfuerzo para evitar un aumento tanto en número de contagios como de fallecidos.

"Lo advertimos desde hace meses, es importante ser prudentes y no tener miedo"

Así lo ha dado a conocer en declaraciones para La Sexta Noche, donde ha explicado que debemos ser más agresivos para evitar que la incidencia vuelva a crecer: "Lo advertimos desde hace meses, es importante ser prudentes y no tener miedo". Después de reconocer que España ha hecho bien los deberes, ya que somos unos de los países que más nos hemos vacunado a nivel global y mantenemos las mascarillas en interiores, el médico ha explicado que hay que cambiar de estrategia para revertir la situación.

Después de que el presentador del programa, José Yélamo, le preguntara qué podríamos mejorar para que la incidencia no siguiera creciendo, César Carballo ha explicado que tenemos que ser más agresivos con el diagnóstico de casos: "Si dejamos entrar a gente de países con incidencia acumulada muy alta sin PCR nos puede pasar lo que ha pasado en Benidorm. Juntar a gente muy mayor con gente infectada es un problema".

César Carballo aboga por un cambio de estrategia

Por esa misma razón, el médico aboga por ser muy agresivo con cada caso: "No podemos tener la misma estrategia cuando teníamos 30.000 casos que cuando tenemos tres". Bajo su punto de vista, las instituciones y las autoridades sanitarias deberían hacer seguimientos mucho más agresivos de cada para evitar que la enfermedad se propague: "A día de hoy, cuando un niño da positivo en clase, se le hace un test al compañero que está delante y al que está detrás. Y no, no debería ser así. Hay que hacérsela a toda la clase y dos veces. Hoy, y dentro de cuatro días, eso es ser agresivo".

Bajo su punto de vista, el hecho de no ser lo suficientemente agresivo provocaría que la incidencia volviera a subir. No obstante, y después de que el presentador le preguntara si íbamos a sufrir un invierno complicado, el médico ha sido optimista y ha determinado que no.