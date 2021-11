"He echado de menos que me llamaran del PSOE": Osborne revela que ha recibido propuestas de cuatro partidos

Bertín Osborne ha reconocido, en una entrevista para el programa La Roca de La Sexta, que ha recibido la llamada de hasta cuatro formaciones para dar el salto a la política. Apenas una semana después de que la actriz Ana Milán confesara en el mismo programa que había recibido la llamada de Ciudadanos en el pasado, el presentador de televisión ha reconocido que le han tanteado en varias ocasiones desde varios partidos políticos.

Todo ello como respuesta a la pregunta de la presentadora Nuria Roca, quien ha querido indagar en la relación de Bertín Osborne con las distintas formaciones políticas: "A mí me han llamado tres partidos políticos, bueno, de cuatro". Después de descartar una llamada de Podemos, el presentador de televisión ha reconocido que habló con Rosa Díez en algún momento para unirse a su partido: "La adoro y me parece un personaje espectacular".

Desde Rosa Díez hasta Iván Espinosa de los Monteros

Por otro lado, Bertín Osborne ha explicado que también recibió una llamada de Ciudadanos, aunque reconoce que prácticamente no lo cuenta porque la formación liderada por Albert Rivera llamó a mucha gente durante sus primeros años: "Hace mil años me llamó el partido liberal, pero yo creo que llamó a media España y casi no lo cuento". Por último, el presentador de televisión ha asegurado que también ha recibido propuestas tanto del PP como de Vox, pero nunca las ha aceptado porque se considera anti-partidos.

"He tenido algunas conversaciones con gente del PP porque soy muy amigo de algunos de ellos y también soy amigo de Iván Espinosa de los Monteros. Me han propuesto cosas", ha explicado Bertín Osborne. Sin embargo, y a pesar de recibir la llamada de hasta cuatro partidos distintos, el presentador de televisión reconoce que nunca ha aceptado ninguna propuesta porque no tiene ningún interés: "¿Tú te imaginas cuánto tiempo iba a durar yo ahí? Si yo soy anti-partidos, son los cánceres de la democracia".

"H e echado de menos que me llamaran del PSOE"

Bajo su punto de vista, los partidos políticos deberían ser de otra manera: "A mí no me gustan". Según cuenta el también cantante, los políticos deberían poder tomar decisiones sin miedo a perder su cargo político: "Los órganos de los distintos partidos provocan que los políticos hagan y digan muchas veces cosas que ni quieren hacer ni sienten decir porque el partido les obliga. Yo conozco a muchos políticos validísimos, brillantes como personas y algunos como ex empresarios, que no toman decisiones por miedo a que le quiten el sillón o le echen".

Después de hablar sobre los distintos partidos que le han "tirado la caña", Nuria Roca ha apuntado que no ha recibido ninguna llamada de formaciones de izquierdas. Algo que lamenta el propio Bertín Osborne, quien reconoce que no le hubiera importado hablar con estas formaciones: "He echado de menos que me llamaran del PSOE". De hecho, reconoce que guarda una gran relación con Felipe González: "Soy muy amigo de Felipe y le adoro. Le tengo un cariño enorme, me parece un tipazo".