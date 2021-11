Este martes 9 de noviembre se cumplen 100 días desde que Ana Peleteiro maravilló a España con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Más de tres meses después, Peleteiro ha admitido en SER Deportivos que le da mucha "ilusión recordarlo", y que mira "con mucho orgullo" la medalla.

Sin embargo, ha sido muy clara sobre lo que siente. "Ya me he aburrido un poco de mirarla, la tengo guardadita porque no quiero focalizar mi energía en ella sino focalizarla en la siguiente que quiero conseguir. Del pasado no se vive", ha explicado.

"Estoy un poco harta ya, pero parece que poco a poco mi vida va volviendo a una vida un poquito más normal, no porque me lo permitan, sino porque yo he dicho, 'hasta aquí', porque ya era demasiado trabajo, era un desenfreno total. Necesitaba darle tiempo a mis lesiones, disfrutar de mis entrenamientos y volver a la vida de una deportista que es una vida más tranquila, más sosegada en la cual no puedo andar de arriba para abajo porque el descanso es el peor enemigo de un deportista y no lo puedo olvidar. Tengo que focalizarme en el descanso sobre todo", ha añadido.

No obstante, ha querido dejar claro que está muy agradecida por todo el apoyo recibido: "Ha sido brutal el apoyo de la gente, de los medios, jamás me hubiese imaginado que mi vida pudiese cambiar de tal forma, pero estoy harta de que a causa del trabajo estoy bajando mucho a Madrid, ese viaje me cansa... Me apetece ya mi vida de abuela, de señora mayor, a la cual estoy acostumbrada y me gusta mucho. Quiero mi rutina aburrida que me hace muy efectiva profesionalmente hablando. Ya estoy volviendo a ella, estoy entrenando súper fuerte y mejor que nunca. Estoy dedicando más tiempo a terapia, al fisio...".

La mirada, en el futuro

Ahora, Peleteiro mira adelante porque tiene claro que "del pasado no se vive" y quiere "poner otra medallita más en el mueble de mis padres, que ya tengo un mueble propio para mis medallas. Ahora tengo que llenarlo".

"A día de hoy puedo decir que soy feliz completamente, al 100% y espero que eso se pueda ver luego en la pista. Es determinante para luchar por un objetivo y creo que ahora mismo estoy en el camino correcto", ha relatado en la sintonía de la SER.