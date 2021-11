Conte revoluciona la dieta del Tottenham: prohibe el ketchup, la mayonesa y los sándwiches

Antonio Conte, que ya ha dirigido dos encuentros como nuevo técnico del Tottenham, empieza a dejar sus primeras normas en el club inglés. El italiano, que sustituye a Nuno Espírito Santo en el banquillo londinense, ha intentado implantar un "sentimiento de unión" en su plantilla, así como una gran intensidad en sus entrenamientos, algo que no se veía dede que Pochettino abandonase el club inglés.

Entre las claves de Conte para ayudar a mejorar el estado físico de sus jugadores está la nutrición, algo que el italiano ha revolucionado. "El ketchup y la mayonesa quedan absolutamente prohibidos", ha señalado, así como los zumos de futas, todo lo que esté cocinado con aceite y mantequilla, así como los sándwiches después del partido, según ha señalado 'The Athletic'. Estas son algunas de las rutinas que el actual técnico de los Spurs ha implatado. "Hay una visión de que los jugadores han aprendido más con Conte en una semana que con Nuno Espirito Santo en cuatro meses".

Sin ir más lejos, Sergio Reguilón, defensa español del Tottenham, habló tras el empate a cero contra el Everton: "Uno puede ver que el equipo es más agresivo y competitivo en el campo. Creemos en las cosas que practicamos en el campo de entrenamiento, ése es el camino. Tenemos mucho que aprender con Conte, es increíble". Lo que es cierto, es que el italiano dio un lavado de cara a la plantilla londinense ya que en el primer partido que dirigió desde el banquillo contra el Vitesse en la Conference League se vieron buenos mimbres, siendo una victoria por 3-2.

Este caso de cambio de dieta de Conte en el Tottenham, no es el único que se ha vivido en la Premier League en este año. Por ejemplo, Emile Smith Rowe, una de las estrellas emergentes del Arsenal, ha mejorado su rendimiento al cambiar su alimentación: "Antes no comía bien, no me hidrataba bien... Me encanta el chocolate y el Nando's (cadena de restaurantes). Traté de reducir el chocolate y los pedidos a domicilio al máximo. Ahora como siempre en casa —explica el jugador— Tiene varios platos de pasta (el chef que ha contratado). Además, antes no me gustaba el pescado pero ahora como salmón y esas cosas. Mi madre es la que cocinaba normalmente, pero ahora ya no lo hace", ha señalado.

Un giro en su cuidado personal que ha evitado lesiones ya que ha asegurado que con anterioridad sufría "calambres cada 60 minutos". Tras un "periodo frustrante" en el Leipzig, el joven jugado ha señalado cómo fue su vida en el Chelsea antes de cambiar su rumbo al equipo dirigido por Arteta: "Era muy pequeño, muy delgado... Todos eran muy físicos. No tocaba el balón lo suficiente ni me involucraba, pero estas cosas pasan. En el Arsenal se tocaba más la pelota y combinaban con los compañeros".