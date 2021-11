De la Fuente: "Le pondría difícil a Adama Traoré una sesión de pesas"

El seleccionador español sub-21 Luis de la Fuente ha sido entrevistado en SER Deportivos, por Francisco José Delgado. La 'rojita' jugará el 12 y el 16 de noviembre ante Malta y Rusia respectivamente, sendos partidos de clasificación para la Euroocpa 2023.

¿Es un entrenador de manias?

No. No tengo rutinas, ni manías, ni soy supersticioso. Tenemos todo planificado y si hay que modificar algo, se modifica sin ningún problema. Tengo rutina, pero no manías.

¿Tiene algún amuleto? Porque es el momento de usarlo, vaya plaga de lesiones...

Está siendo tremendo el año, durísimo en ese sentido para los futbolistas y también para sus clubes. También el perjuicio que se causa para nosotros es inmenso. Es lo que ha tocado y tenemos que pelear y sacar el trabajo adelante.

¿No estamos sobrecargando al futbolista con tanto partido?

También las plantillas son muy largas. Estamos en una temporada un poco atípica, venimos de un año muy difícil que fue el pasado. Se necesita un tiempo para volver a esa normalidad. Había un gran número de partidos en poco tiempo, no había otra posibilidad y puede que estemos pagándolo ahora.

Está funcionando muy bien la cantera del fútbol español. Luis de la Fuente es el padre de los jugadores, ¿cómo ve el padre a sus hijos que están subiendo a la Absoluta?

La salud del fútbol español es maravillosa, hay un futuro excepcional. Estos futbolistas que tienen un rendimiento tan alto siendo tan jóvenes... Me hace sentir muy orgulloso, sobre todo de esa profesionalidad, trabajo, esfuerzo, sacrificio que tanto les demandamos. Son un ejemplo para toda la gente joven de que en base a una buena cultura del trabajo al final se consiguen muchas cosas.

¿Entiende las criticas de clubes de Segunda que este fin de semana no van a contar con sus jugadores porque están en la sub-21?

Por supuesto que los entiendo, ¿cómo no los voy a entender? También quiero que entiendan que es nuestra repsondabilidad convocar a los mejores. Cuando tengan reuniones tendrán que exponer que la realidad de la Segunda División no es el que era hacer muchos años, ahora un parón es imprescindible. Hay que plantear las soluciones antes de que se presente este conflicto.

Viendo la lista, no hay ningún jugador del Real Madrid, el Barça ni el Atlético. ¿A qué se debe esto?

Créeme que yo lo que procuro es elegir a los mejores jugadores. Si miras a esas plantillas, excepcionando el Barcelona, que no ha venido Nico González porque se ha lesionado, en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid no hay jugadores de esa edad.

Dentro de una semana se cumplen 100 días de la medalla olímpica...

Fue maravilloso, una experiencia sensacional. A medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta de la importancia que tuvo ganar esa medalla de plata y competir al nivel que lo hicimos en una competición tan importante como los Juegos Olímpicos.

Dijo una vez que no sabía si Adama Traoré aguantaría una sesion de pesas con usted...

(risas). Para correr no estoy, entonces dije, 'voy a plantarle cara en algo'. Sí que tengo rutina, me aficioné al gimnasio, me gusta hacer mis pesas, mi rutina y mi trabajo. Algo duro se lo pondría, no le iba a regalar nada. Todos los días entreno una hora, si puedo no descanso nunca.