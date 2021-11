La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este martes El Hormiguero para hacer un repaso a su trayectoria política y aclarar algunas de las polémicas en las que ha estado involucrada durante estas últimas semanas. Desde la crisis entre la dirección nacional del Partido Popular y el equipo de Ayuso por el control del PP regional de Madrid hasta la controversia relacionada con los bloqueos de la presidenta de la Comunidad de Madrid a algunos de sus compañeros de partido.

Después de tratar sobre estos temas, Pablo Motos ha querido sacar a la luz un cotilleo sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Me han dicho que en el iPhone, no se en cuál de los dos, tienes escrito las cosas buenas de ser presidenta". Un chascarrillo que no ha dudado en confirmar frente el presentador de El Hormiguero, a quien le ha confesado que apuntará su visita al programa de Antena 3 en cuanto llegue a casa.

Desde su primera audiencia con el Rey hasta sobrevolar Madrid en helicóptero

Tras reconocer que tiene una lista de cosas buenas que le han pasado por ser presidenta, Isabel Díaz Ayuso ha explicado que comenzó a escribirla por un simple motivo: "Quiero recordar esta etapa de mi vida porque no hay nada tan bonito como estar al servicio de mi país desde la región en la que he nacido y crecido". A pesar de que reconoce que estar al frente de la Comunidad de Madrid tiene "sus sinsabores", Ayuso asegura que son muchas más las cosas buenas que le pasan y merecen la pena.

Entre todas ellas, la presidenta de la Comunidad de Madrid recuerda su primera audiencia con el Rey Felipe VI. También haber volado en helicóptero durante el temporal Filomena y ver el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, completamente blanco. Una broma hacia los aficionados y aficionadas del equipo colchonero, del que dice sentirse cada vez más representada. Tanto es así que, tal y como ha explicado en El Hormiguero, se ha comprado dos abonos.

Isabel Díaz Ayuso explica por qué tiene esta nota en su teléfono móvil

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso recuerda con cariño el viaje que hice a Arabia Saudí y el hecho de convertirse en la primera mujer que pisó un estado de fútbol en el país. En definitiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid se queda con los viajes que está viviendo y con las situaciones que le están pasando. ¿Y por qué lo apunta todo en el móvil? En declaraciones a Pablo Motos, para tener un bonito recuerdo cuando abandone la política.

"Me lo apunto en el móvil para que cuando acabe mi carrera diga que mereció la pena", ha explicado Ayuso. Bajo su punto de vista, este tipo de trabajos hay que llevarlos a cabo con gran intensidad y sin tener miedo a perder el poder, por lo que vive el día a día intentado aprender con cada experiencia.