"Las historias empezaron a volverse cursis": Will Smith y el capítulo que acabó con 'El príncipe de Bel-Air'

El príncipe de Bel Air es una de esas series que puedes ver una y otra vez sin llegar a aburrirte. Todo ello gracias al desparpajo de un Will Smith que se comía la pequeña pantalla en su primera gran aventura televisiva y a una serie de secundarios como Carlton Banks o el tío Phil, quienes se convertían en escuderos de lujo para una serie que se convertiría en una de las más aclamadas de los 90 . Sin embargo, nada es eterno.

A medida que un producto se estira más de lo que estaba inicialmente previsto, este comienza a perder una frescura. Y eso fue exactamente lo que condenó a El príncipe de Bel-Air, que no pudo seguir el ritmo y acabó poniendo punto y final a la historia en una sexta temporada un tanto descafeinada que no consiguió conectar por el público. Algo que ha reconocido incluso el propio Will Smith, quien ha lamentado en sus memorias que la serie comenzó a volverse demasiado cursi a partir de la quinta temporada.

"Las historias se estaban volviendo cada vez más cursis"

Según recoge Entertainment Weekly, el actor tuvo claro que la serie tenía que llegar a su fin tras la emisión del episodio 15 de la quinta temporada. Mientras el equipo negociaba renovar por una séptima temporada, Will Smith aseguró que la emisión de ese capítulo le llevó a cambiar de opinión porque, bajo su punto de vista, era un indicativo de que la trama había comenzado a perder su frescura: "Las historias se estaban volviendo cada vez más cursis y era difícil mantener la frescura".

Tal y como relata el propio actor en sus memorias, el capítulo 15 de la quinta temporada es en el que Will Smith acaba recibiendo un disparo tratando de salvar a su primo Carlton: "Cualquier persona que haya actuado en una sitcom puede decirte el episodio exacto en el que llegó a la conclusión de que la serie ya no daba para más. El nuestro fue Balas en Bel-Air, el capítulo en el que me dispararon y en el que Carlton empezó a llevar armas.

Así se gestó el final de El Príncipe de Bel-Air

Tras la emisión de este capítulo, el actor recordó la promesa que se hizo antes de comenzar su trayectoria en televisión de que trataría buscar nuevos proyectos en cuanto comenzara a ver que la serie empezara a mostrar síntomas de desgaste. De esta manera, y a pesar de que reconoce que la serie pudo seguir adelante durante al menos una temporada más, Will Smith decidió emprender su carrera cinematográfica.

Will Smith recuerda que tomó esta decisión gracias a la ayuda del también actor John Amos, quien interpreto al padre de Lisa en la ficción estadounidense. Después de charlar con él durante uno de los descansos, en el que Amos le recordó que los ejecutivos de la serie nunca iban a cuidar a su familia televisiva, Will Smith llegó a la conclusión que tenía que darles un final digno antes de que fuera demasiado tarde. Por todo ello, y a pesar de que la serie pudo seguir adelante, el equipo acordó poner fin a la serie en su sexta temporada.