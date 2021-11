El Barça cae en la trampa en TikTok y publica un audio donde dice que Cristiano es mejor que Messi

Los equipos profesionales de fútbol están muy presentes en las redes sociales desde hace mucho tiempo, pero también se están abriendo paso por las más nuevas como es TikTok. Pese a tener experiencia en estos lares y contar con un equipo de comunicación dedicado a la publicación de estos mensajes y vídeos, pueden cometer errores o caer en la trampa.

MIRAD EL AUDIO QUE HA USADO EL BARÇA EN TIKTOK



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/O83dya4ALU — Vitu (@ViTuberYT) November 10, 2021

Esto le pasó al FC Barcelona en su cuenta de TikTok donde subió un vídeo del primer entrenamiento de Xavi Hernández como técnico azulgrana. Al vídeo, el encargado de la red social del club añadió un audio de fondo, el cual se puede coger de la biblioteca de sonidos de la app y que han subido otros usuarios.

En esta ocasión, han sido muchos usuarios los que han señalado el título del audio escogido por el Barça: "Use this sound if Ronaldo is better then Messi (Usa este sonido si Ronaldo es mejor que Messi)". Tras los sucedido, el equipo catalán decidió eliminar la publicación de TikTok y el Real Madrid, aprovechando la situación, ha subido un vídeo después utilizando este mismo sonido y ha añadido un texto que dice "estamos de acuerdo". En el vídeo publicado por el equipo merengue se puede ver a Cristiano Ronaldo marcando un gol en el Camp Nou y celebrando un su ya mítico gesto de "tranquilidad".

Lo que es cierto es que esto no es un error del Community Manager del Barça, sino que el creador de este sonido vio que el FC Barcelona había utilizado su audio y decidió cambiarle de nombre. El mismo autor ha publicado en Twitter la explicación.