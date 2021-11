Singapur cobrará los gastos médicos a quienes no quieran vacunarse contra la COVID y contraigan la enfermedad

El gobierno de Singapur ha denunciado, a través de un comunicado publicado en su página web, que la mayoría de personas que requieren de cuidados intensivos por la COVID-19 son quienes no han querido vacunarse contra el nuevo brote de coronavirus. Por esa misma razón, y dado que estas personas contribuyen "de manera desproporcionada" a la presión sobre sus recursos sanitarios, el ejecutivo ha decidido poner en marcha una medida sin precedentes.

Según explica el gobierno en su página web, aquellas personas que hayan decidido no vacunarse contra la COVID-19 tendrán que comenzar a pagar sus propios tratamientos médicos a partir del próximo 8 de diciembre. A partir de ese día, el hospital les cobrará tanto las intervenciones que les tengan que realizar como el uso de las instalaciones durante el tiempo que se hospeden en el centro médico mientras combaten la enfermedad.

Quienes se hayan puesto una dosis recibirán tratamiento gratuito hasta el próximo 31 de diciembre de 2021

¿Y qué pasa con aquellas personas que hayan recibido tan solo una dosis de la vacuna? Las personas que estén parcialmente vacunadas recibirán tratamiento gratuito hasta el 31 de diciembre de 2021 para que tengan tiempo de administrarse la segunda dosis contra la COVID-19. A partir del 1 de enero, el gobierno tan solo cubrirá las facturas médicas de aquellas personas que estén completamente vacunadas contra el nuevo brote de coronavirus y que no hayan viajado recientemente.

Una decisión que no afectará a niños menores de 12 años o a aquellas personas que no puedan ponerse la vacuna contra la COVID-19 por prescripción médica. De esta manera, el gobierno pretende llamar a los habitantes que todavía no se hayan vacunado a que se pongan la primera y la segunda dosis contra una enfermedad que ha contagiado a 251 millones de personas en todo el mundo y ha acabado con la vida de más de cinco millones.

Singapur, uno de los países con mayor porcentaje de vacunados a nivel global

A día de hoy, Singapur es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados contra la COVID-19 a nivel internacional. Desde que administraran su primera dosis hace ya cerca de un año, el país ha vacunado al 82,73% de la población que consta de 5,6 millones de habitantes. Sin embargo, y a pesar de que hayan alcanzado una cota muy alta en lo que a vacunados se refiere, el gobierno pretende que esta siga creciendo para evitar el colapso de sus hospitales públicos

Por lo tanto, todas aquellas personas que todavía no se hayan vacunado contra la COVID-19 en Singapur contarán con un mes para administrarse la primera de las dosis contra el nuevo brote de coronavirus. De esta manera, podrán contar con las dos dosis antes de final de año y no deberán pagar su ingreso hospitalario en caso de que contraigan la enfermedad a partir del 1 de enero de 2022.