Risto Mejide y Dani Martínez se saltan las normas de 'Got Talent' por primera vez en la historia del programa

Telecinco afrontaba la pasada noche la última gala de audiciones de 'Got Talent'. Una veintena de concursantes participaron con la esperanza de pasar a la siguiente fase y el nivel fue tan alto, que algunos miembros del jurado como Risto Mejide y Dani Martínez se vieron obligados a saltarse las normas por primera vez en la historia del programa.

Un imitador del cantante Julio Iglesias fue el culpable de que el jurado tomara medidas desesperadas. Tras su actuación, Mejide y Martínez querían premiarlo con el pase de oro, pero ya no les quedaban pases disponibles, puesto que el programa solo permite pulsarlo un total de diez veces.

Sin embargo, el concursante interpretó algunas de las canciones más exitosas del famoso cantante y dejó boquiabierto al jurado, hasta tal punto de que Risto Mejide comentó: "A mí me da igual que no nos queden pases de oro". Pero, por su parte, el equipo de grabación le hacía señales al publicista, indicándole que no era posible otorgar otro pase de oro.

"A mí me da exactamente igual" insistía Risto con el apoyo de Martínez, quien añadía: "Estoy contigo". Finalmente ambos han pulsado el botón del pase de oro y han protagonizado un hecho histórico en el programa de Telecinco.