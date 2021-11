Chicote sentencia su opinión sobre una fábrica de alimentos y los dueños lo acaban echando

La última entrega del programa de La Sexta Te lo vas a comer y Alberto Chicote buscaba revelar lo que se escondía detrás de los alimentos "artesanos" y "caseros". Durante el transcurso del programa, Chicote y si equipo acudían a varias fábricas a contrastar que sus productos eran artesanos, tal y como los fabricantes aseguraban.

En una de estas fábricas, el equipo probó sus galletas y empanadas y comprobó que contenían conservantes en sus ingredientes, al contrario de lo que indicaban sus etiquetas. Por ello, el cocinero y presentador decidió preguntar directamente en sus instalaciones a los dueños "qué tenía de artesanal todo aquello".

Los responsables de la fábrica se defendieron alegando que ellos eran distribuidores y no fabricantes, aunque el chef insistió en que los ingredientes de sus productos no se correspondían con los de un producto artesano. No se hizo esperar la reacción de uno de los dueños del negocio, que le insistió a su otro socio para que dejara de hablar con Chicote: "Fuera, Manolo, fuera, no sigas hablando con ellos, ciérrales la puerta". Finalmente, le pidió al chef que se fuera: "Chicote, por favor, salga de nuestras instalaciones".

Chicote abandonó la fábrica y sentención: "Ellos dicen que solamente son distribuidores, que no son fabricantes, como si eso les eximiese de decir que un producto es una cosa u otra".