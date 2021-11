David Fernández protagoniza "la peor actuación de la historia" en 'Tu cara me suena 9'

David Fernández, también conocido por interpretar a Rodolfo Chikilicuatre en Eurovisión en 2008, ha protagonizado "la peor actuación de la historia" del programa musical de Antena 3, 'Tu cara me suena'. El humorista versionó el famoso tema "Life is Life" en la segunda gala de la novena edición del show.

Durante la actuación, Fernández se olvidó en varias ocasiones de la letra de la canción y no llegó a algunas notas vocales. Entretanto, el jurado de programa, compuesto por Ángel Llàcer, Carlos Latre, Chenoa y Lolita Flores, no daban crédito ante la "desastrosa" interpretación.

"No tengo palabras para esta mezcla que hemos visto entre Charly García y Pablo Abraira. No sé si Chenoa las tiene", comentaba Manel Fuentes. Además, y entre risas, Carlos Latre quiso interrumpir a Fernández en mitad de la actuación: "¿Puedo hacer un inciso? ¿Nosotros podríamos parar en algún momento la actuación? ¿Así, a la mitad? Esto no había pasado nunca".

El plató de #TCMS2 se llena de alegría y de risas con David Fernández y su particular imitación de \'Live is life\'. 🎤 https://t.co/tJjfgSrjGG — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) November 12, 2021

Por otro lado, Chenoa criticó al humorista tras la canción, "La dicción ya no la voy a comentar, porque no tengo palabras. Ahora, estar en una octava y bajarte a otra octava porque a ti te da la gana...". Pero fue el director del programa, Ángel Llàcer, el más crítico con David, "Es la peor actuación que he visto en mi vida en 'Tu cara me suena".

No obstante, y a pesar de la desafortunada actuación, David Fernández no quedó en último puesto, sino que fueron 'Los Morancos' los que obtuvieron tan sólo 8 puntos frente a los 10 de David.