El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha participado hoy en el Congreso de su formación en Castilla-La Mancha, donde ha criticado la política energética del Ejecutivo, señalando que "a la izquierda solo le gusta la energía solar", al mismo tiempo que ha vinculado el pico del precio de la electricidad de ayer por la tarde con el hecho de que fuera de noche y no hubiera luz.

Casado ha comentado: "Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”.

👉 @pablocasado_: “Se puede bajar un 20% la factura de la luz votando a favor de las enmiendas que hemos presentado a los #PGE”.



➡️ Suprimir el impuesto de generación eléctrica

➡️ Bajar el IVA al superreducido

➡️ Sacar los costes no energéticos de la factura#CreemosEnCLM pic.twitter.com/lmKVc9hOIA — Partido Popular (@populares) November 14, 2021

Una de las ventajas de esta energía es que se puede acumular o almacenar para hacer uso de ella durante la noche o en períodos de tiempo sin sol. Por su parte, los tuiteros no han tardado en comentar las palabras del líder del PP.

Y dime, @pablocasado_ , ¿por qué hace más frío en lo alto de las montañas, si están más cerca del sol? https://t.co/qySOCujxvk — Cronopia (@LaCrono__) November 14, 2021

No sabe que existen unas cosas que se llaman acumuladores, que sirven para almacenar la energía...

Su asesor científico debe ser también terraplanista https://t.co/jiyC9ze0OY — Jose Rodríguez (@JoseRodriguezdG) November 14, 2021

La réplica de Casado tampoco se ha hecho esperar, pues ha sentenciado que "según REE ahora mismo la generación solar es del 0,33%" y el mix energético del viernes a las 20 horas era de "5000MW nuclear, 14.000MW gas y 32MW solar". Por lo que asegura que quiere "energía barata y no contaminante, renovables con nuclear de refuerzo, como pide Macron y Biden", ha concluido.