La respuesta del restaurante TOP3 de Barcelona en TripAdvisor a una crítica: "Nuestro producto no es para ti"

El restaurante 'La Pasta Lab' ubicado en la capital catalana, en Barcelona, está considerado como el tercer restaurante mejor valorado por los usuarios de TripAdvisor en la ciudad. Cuenta con más de 1400 opiniones, de las cuales tan solo cinco de ellas son malas, un mérito realmente difícil de conseguir.

Una de esas desagradables opiniones la ha escrito un reciente cliente que visitó el establecimiento, y lo ha calificado como "decepción". Según detalla el usuario, "es exagerada la calificación que le dan al restaurante". "Una comida normal me siento en deuda con los lectores de comunicar que no es nada del otro mundo", y reitera, "una decepción me lleve".

Al respecto, el restaurante no se ha cortado en su respuesta a la critica recibida: "Muchas gracias por su visita. Lamentamos profundamente que no le hayan gustado nuestras propuestas pero calificar nuestro producto de normal nos parece poco acertado siendo la única pasta hecha enteramente a mano y ecológica en Barcelona y por eso hemos sido premiados y reconocidos por diversas instituciones por nuestra calidad y manera de trabajar"

Pero concluye su respuesta con algo que llama realmente la atención: "La mayoría de nuestros clientes aprecian y valoran nuestros platos, es evidente que nuestro producto no es para ti".

Captura de la reseña del restaurante. / @Freedom67443405799 (TripAdvisor)

TripAdvisor es una aplicación clave para descubrir nuevas experiencias gastronómicas, no obstante, quizás lo más valorado de la web sean sus reseñas, ya que gracias a ellas se pueden conocer las opiniones de personas que ya han acudido a los establecimientos y poder hacernos una idea previa, o incluso, y en caso de que la mayoría de las calificaciones sean negativas, se puede optar por no ir y visitar otra restaurante.

Pero si hay algo realmente funcional de las reseñas, son las opciones de mejora que ofrece a los responsables del comercio, para hacerse una idea base de lo que sus compradores piensan de ellos. Es decir, hay cabida para mejorar los puntos débiles que los visitantes consideran y reforzar aquellas cuestiones que realmente gustan.