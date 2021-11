Yasmina Reza disecciona el turismo de selfie en Auschwitz

El cierre total de la pandemia ha vuelto a poner el foco en la reflexión sobre el turismo, sobre la gentrificación y la banalidad de la memoria. La escritora francesa Yasmina Reza, nacida en el seno de una familia de ascendencia judía que se asentó en París, remueve los cimientos del pasado, la memoria y los enfrenta con la sociedad actual. Lo hace en Serge, nueva novela que publica Anagrama, una historia cargada de humor negro protagonizada por tres hermanos judíos, enmarcada entre el fallecimiento de su madre y una visita al campo de exterminio de Auschwitz. "Es importante mantenerse siempre frívolo", decía la escritora en una rueda de prensa.

La novela indaga en cuestiones como la familia, la enfermedad y los estragos del paso del tiempo, la relación entre generaciones o las expectativas de la vida, mientras pone en duda la palabra memoria, preguntándose si se pueden recordar las cosas que no se han vivido, como sugieren quienes defienden la memoria histórica. "En Francia hay ahora mismo una especie de delirio de lo conmemorativo, una obligación de perpetuar la memoria que me parece contraproducente porque no va vinculada a un esfuerzo de reflexión", explica la escritora.

Con el auge de los selfies, de Instagram y demás instantaneidades líquidas, que diría Bauman, empezamos a ver posando a instagramers y modelos en medio de los campos de concentración. De ahí que una de las escenas clave de la novela, además de la muerte de la madre de los tres protagonistas, sea la visita al campo, a ese parque de atracciones temático.

Decía Reza que tenía pensado escribir una novela que hablara del turismo, algo que ha modificado el paisaje urbano de las grandes ciudades. Fue así como decidió que Auschwitz sería el sitio perfecto. "La gente va con cara de profundidad, pantalones cortos, chancletas y mochilas chillonas a mirar las ruinas del horror", decía y ponía en duda la pertinencia de hacer perdurar lugares como esas ruinas de un campo de exterminio.

En 1987 apareció su primera obra, Conversaciones tras un entierro, que se alzó con el premio Molière. Desde entonces ha combinado el teatro con el narrativo, con novelas como Babilonia, En el trineo de Schopenhauer y Felices los felices. Sin embargo, ha sido en el teatro donde ha cosechado sus mejores éxitos, como Arte o Un dios salvaje, que fue adaptada al cine nada menos que por Roman Polanski.

En Serge introduce el humor, como parte de la vida. "Para mí lo cómico y lo trágico son inseparables", respondía la actriz ante la prensa. "La vida mezcla lo trágico y la comedia, y los personajes de mis novelas tienen esa visión, un poco fuera de lo habitual, algo muy judío que encontramos también en películas, en literatura, algo totalmente intrínseco a la cultura judía", añadía.

Sus personajes son excesivos, delirantes, a veces con mala leche, a menudo divertidos. Reza no tiene pelos en la lengua, ni para hablar de memoria, ni para hablar de censura. "En actualidad parece que hay una forma de totalitarismo de lo políticamente correcto. Yo no me autocensuro conscientemente, pero lo que no puedo asegurar es que no lo haga inconscientemente, y aquí radica la gravedad del totalitarismo en el que vivimos", sentenciaba. El libro busca ser una crónica de los desatinos del mundo actual, de los comportamientos humanos y de los seres imperfectos y paradójicos.