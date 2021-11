"La solar será la principal fuente de energía en el futuro": la respuesta de un especialista a Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, pronunció este domingo una frase que sigue dando que hablar: "A las ocho de la tarde no había posibilidad de que la solar emitiera porque era de noche". Casado revolucionó las redes con su crítica a la política energética del Ejecutivo y acudió después a Twitter para justificarse.

👉 @pablocasado_: “Se puede bajar un 20% la factura de la luz votando a favor de las enmiendas que hemos presentado a los #PGE”.



➡️ Suprimir el impuesto de generación eléctrica

➡️ Bajar el IVA al superreducido

➡️ Sacar los costes no energéticos de la factura#CreemosEnCLM pic.twitter.com/lmKVc9hOIA — Partido Popular (@populares) November 14, 2021

Durante la clausura del congreso del PP en Castilla-La Mancha dijo: "Aquí a la izquierda no le gusta la energía nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, solo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que anteayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica".

A partir de ahí el ingeniero industrial y autor del libro 'Adiós petróleo', Jorge Morales, se ha referido a estas argumentaciones. Lo primero que ha querido dejar claro es que "es imposible cubrir el 100% de la electricidad de un país a partir de una fuente ya sea solar, hidroeléctrica o cualquiera. Necesitamos varias fuentes de energía complementarias. No creo que nadie haya propuesto tamaña temeridad".

"Cuestión bien distinta es que en España, la energía solar en la actualidad es minoritaria, supone menos del 10%, y todos los estudios que tenemos apuntan a que eso se va a dar la vuelta y que en el futuro se va a convertir precisamente en la principal fuente de energía del país. Y siempre acompañada de otras fuentes, entre ellas de la hidráulica y de la eólica. Y también de sistemas de almacenamiento que puede ser la propia hidroeléctrica, que es el mejor sistema de almacenamiento conocido, también baterías o sales o hidrógeno, etc...", ha asegurado.

De cara al futuro, el especialista Jorge Morales ha explicado que "hay sistemas complementarios a la energía solar que nos permiten atender el 100% de la electricidad de forma renovable dentro de unos años".

Pablo Casado, que no es capaz de entender que la energía solar generada de día se puede consumir de noche, luego habla de meritocracia. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) November 14, 2021