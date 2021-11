Isabel Torres, protagonista de 'Veneno', se despide de sus seguidores: "Me han dado dos meses de vida"

Una de las actrices que dio vida a Cristina Ortiz en la serie Veneno, Isabel Torres, ha emitido un doloroso directo en Instagram para despedirse de sus seguidores. "Este es el último vídeo que voy a hacer", ha comenzado. Tras el exitoso estreno de la serie en marzo de 2020 le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Ahora, dos años después y tras un largo camino para tratar de ganar la batalla al cáncer, ha comunicado que le quedan dos meses de vida.

"En principio me han dado dos meses de vida, vamos a ver si lo supero", ha dicho Torres a sus seguidores, a los que ha agradecido todas las muestras de cariño y apoyo: "Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, pero sobre todo a mis fans que siempre han estado a mi lado, a todos mis fans, a mi familia, a mis primas, a Maru, a quienes han estado siempre arropándome".

Asimismo, Torres ha contado que ha estado recientemente ingresada en el hospital porque le detectaron "un poquito más de metástasis en los huesos", aunque ahora está en casa de su mejor amiga Maru. "Me está cuidando mucho, es como mi hermana", ha dicho. Además, ha revelado que se sometió a otra operación pero "no salió bien la cosa". "No fue lo que yo pensaba, me deterioró muchísimo y el dolor es lo peor que llevo. Me duele muchísimo, mucho, mucho, mucho, pero bueno, es lo que hay", se ha lamentado.

"La vida es así de caprichosa"

"Si lo supero bien y si no lo supero, bien también, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", ha declarado visiblemente agotada tras comentar que hace poco falleció su primo. Y continuaba expresando todo su agradecimiento a sus seguidores: "El vídeo es para eso, para decirles que les quiero mucho. Gracias por todas las cosas que habéis hecho por mí, y decirles que la vida es tan bonita que hay que vivirla. Un beso muy grande. Ha sido una experiencia muy bonita", se despedía.

Con un ápice de esperanza, Torres se ha despedido de sus seguidores, asumiendo que le queda poco de vida, pero "si salgo de esta me volveré a conectar". "Y si no salgo, ha sido un placer conocerlos y estar con ustedes, y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida", ha dicho. "Un beso muy, muy grande. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", ha concluido.

Hace tres semanas fue operada

Hace tres semanas, Isabel Torres, publicó otro vídeo en Instagram donde contaba cómo se encontraba después de ser operada. "Me acaban de intervenir, me acaban de meter un tuvo por el esófago hasta llegar al pulmón y me han arrancado un trocito", decía visiblemente dolorida. "Estoy echa polvo en verdad. Llevo una semana en el hospital intentando parar el cáncer", continuaba.

Torres contaba que iba a empezar el tratamiento tras realizarle todas las pruebas pertinentes y ser apta para él. "Ha sido muy duro, muy difícil. Me han hecho muchas pruebas y estoy muy cansada", se lamentaba. Sin embargo, quería agradecer todas las muestras de cariño a sus seguidores y les mandaba un beso muy grande a todos a través del vídeo de Instagram. "Gracias por mandarme tanto cariño y apoyo, un besito muy grande", concluía.