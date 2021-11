Wole Soyinka: "Recibir un Nobel en el tercer mundo es un peligro para tu vida"

Solo siete escritores africanos han ganado el Premio Nobel de Literatura. El último en sumarse a la lista fue Abdulrazak Gurnah este mismo año y el precursos de todos ellos fue Wole Soyinca en los años ochenta. El nigeriano fue el primer escritor negro en lograr el máximo galardón de la Academia Sueca y ahora regresa a la ficción con nueva novela, Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, publicada por Alfaguara, en un momento donde la literatura africana tiene por fin más voz.

"Celebro que este premio haya vuelto a mi continente. Creo que los lectores occidentales se están empezando a dar cuenta de la riqueza artística de África, no solo en literatura", decía en una rueda de prensa en Madrid. "No creo ni en cuotas ni en representaciones regionales ni nada por el estilo. Me parece algo muy condescendiente y sería horrible que la Academia pensara en dar un premio a alguien porque toca. Tienen la obligación es la de ser aventurera y seguir sorprendiendo al mundo", añadía el autor de Aké. Los años de la niñez.

El Premio Nobel fue un revulsivo en la carrera de este escritor que siempre ha estado en el punto de mira de la censura de su país, una persecución que el galardón recrudeció. "No hay un solo ser humano que no valore recibir un premio, pero en el caso del Nobel, supone una carga inmensa. Ya es bastante complicada la existencia en el tercer mundo y un premio como este te da algo de protección frente al poder, pero también suscita cierta envidia", contaba a los periodistas.

La presencia en premios internacionales de escritores negros y afroamericanos tiene una importancia social capital. Desde muchos sectores se ha visto como un mea culpa de Occidente, que ha tenido que ver con movimientos sociales como el Black Lives Matter, acrecentados tras la eclosión de racismo y xenofobia de los últimos años. Soyinka siempre fue muy crítico con Donald Trump y todo lo que su política significaba. Decidió romper su 'green card' americana debido a las políticas migratorias del expresidente. "Ha sido uno de los jefes de Estado más peligrosos de la Historia, es un insulto al ser humano y creo que no está del todo fuera y que el peligro todavía existe. Etaba encargado de millones de personas y con el covid admitió que sabía de la extensión del peligro. Pero no hizo nada para enfrentarse a la amenaza y eso le convierte en responsable al menos de la mitad de muertes por esta enfermedad en el país. Es un asesino de masas y Estados Unidos tiene que despertar y darse cuenta de lo que significa el 'trumpismo'", ha lamentado.

Soyinka vive en la actualidad en Nigeria, a donde ha regresado desde su exilio, y reconoce que echa de menos el "anonimato" de antes de lograr el Premio Nobel. "Ha sido terrible para mí y es una lucha constante en el día a día por recuperar cierto grado de anonimato y volver a ser la persona de antes". Y mientras continúa escribiendo. La novela no es su género favorito, pero reconoce que necesitaba lanzarse y contar sus sensaciones del momento. Crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra es una sátira política sobre la corrupción en forma de novela de misterio en una Nigeria imaginaria