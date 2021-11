Un vecino de Madrid tiende pollos en su balcón y revoluciona al vecindario: "Cada día alucino más"

Un vecino del madrileño Barrio de la Concepción ha sorprendido al vecindario colgando pollos y otras carnes en el tendedero de su balcón. Para investigar sobre el asunto, un reportero de 'Telemadrid' se ha acercado allí para ver qué piensan los vecinos sobre este hecho.

"Impresionante", ha dicho un vecino, para calificar la estampa que dejan los pollos colgados. El dueño del bar de abajo del domicilio también ha querido hablar a los micrófonos de la televisión autonómica madrileña para quejarse de la situación: "Son unas piernas de pavo, la deshidratan y la utilizan como snack", ha explicado el hostelero.

"Higiénico no creo que sea, y si me invitaran, no lo probaría", ha comentado, quejándose también del líquido que chorrea esta carne sobre su establecimiento.

"Ahí ha habido unos trozos de pollo toda la semana que eso es insalubre y de todo", ha dicho una vecina del barrio. "Te comes eso y te vas al hospital como poco. Yo cada vez alucino más", ha señalado también otra mujer.