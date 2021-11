"Reír sigue siendo la única salida": el 'Late motiv' de Andreu Buenafuente se despide en diciembre

El cómico y presentador Andreu Buenafuente y Movistar+ se despedirán el próximo mes de diciembre de 'Late Motiv' después de siete temporadas y más de 900 programas.

Así lo ha anunciado este lunes la plataforma de televisión de pago, que ha aclarado que Buenafuente seguirá unido a Movistar+ en otros proyectos de la plataforma.

Andreu Buenafuente, Premio Nacional de Televisión 2020, cerrará esta etapa al frente de 'Late Motiv' el próximo 23 de diciembre para afrontar nuevos retos y proyectos audiovisuales. 'Late Motiv' es una producción Movistar+ en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio).

"Reír sigue siendo la única salida"

La pasada noche, Andreu Buenafuente, hacía referencia así a la noticia: "Hoy se ha sabido que 'Late Motiv' acaba con el año. En diciembre nos vamos. En este momento solo siento agradecimiento. Sentimos todos una mezcla de pena, pero con orgullo y con sonrisa. Pena con sonrisa. perrisa. De verdad que ha sido una bonita historia de tele llena de comedia y de excelentísimos compañeros. Y casi mil noche mirando al mundo de cara. Eso sí, el mundo nos ha dado una cara guapa. Nos ha dado una pandemia mundial, agitación social sin precedentes y la peor crisis del Barça que se recuerda. Fue llegar a Madrid y empezar a Madrid. A ver si soy yo", ha dich o entre las risas del público.

"Estábamos juntos en esto y la salida sigue siendo reír, el arma más poderosa que conocemos. Así que, muchísimas gracias. Los que me conocen saben que yo no puedo parar porque si paro no soy yo, y si no soy yo, ya me dirás tú. Seguro que nos veremos. Hasta ese momento vamos a darlo todo. No. Vamos a dar más. Esto va a acabar el alto", ha finalizado.

Reír sigue siendo la única salida. Y así será hasta el último día. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/RXNaY1q2aY — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) November 15, 2021