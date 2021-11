Roberto Leal desvela su truco para hablar rápido en 'Pasapalabra': "La lengua es un músculo que se entrena"

Roberto Leal, uno de los hombres de moda en la televisión española, ha acudido este martes a Barcelona para recoger el premio Ondas a mejor presentador por su papel en Pasapalabra, que se ha mostrado "muy feliz" ante los micrófonos de la Cadena Ser.

El sevillano, que cuenta con varios premios en su carrera por su labor frente a las cámaras, ha señalado que confía en seguir en esta línea: "Ojalá que me quede mucho. Yo que soy maratoniano, espero estar todavía en el kilómetro 10 de los 42 que son en total".

Tras ser preguntado por sus tácticas para presentar un programa como pasapalabra, que exige una notable rapidez en el habla, Leal se sincera: "Claro que se entrena. Cristian (su antecesor en el cargo) utilizaba mucho la táctica del lápiz en la boca. Yo esto no lo hago, prefiero pronunciar muchos trabalenguas, sobre todo el mes antes de empezar. Eran de todas las dificultades, desde categoría infantil hasta algunos bastante más complicados. La lengua es un músculo y moverla para colocarla en los sitios exactos para que suene bien se entrena. Además, siempre me preparo el rosco antes".

Además, reconoce que no se esperaba tener esta trayectoria: "Es un momento muy feliz cuando recibes un premio por algo tan bonito como presentar un programa, que no es lo que yo había pensado cuando tenía 20 años. Siempre tenía claro que me quería dedicar al entretenimiento, pero no me veía presentando un programa de base".

Por último, hace hincapié orgulloso de recibir un feeback muy positivo por parte de la audiencia. Ha reconocido que les llegan "muchas cartas de hospitales y familias" agradeciéndoles su labor, así como de "muchas personas que viven solas y su pasapalabra es sagrado. Ese el premio real, el abrazo que te da la gente por la calle cuando te ve", concluye.