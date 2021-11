"Inspirar a otros a querer ayudar es nuestra responsabilidad": la aplaudida reflexión de Nadal sobre la fama

La Fundación Rafael Nadal cumple este miércoles su décimo aniversario. Con cuatro proyectos en marcha y más de 7.000 beneficiarios de sus acciones, la organización sigue con su trabajo. "A través del deporte se aprenden valores que son muy importantes para la formación de jóvenes", ha asegurado el tenista en el acto. Posteriormente, en el micrófono de la SER, el tenista balear ha dejado una reflexión mucho más amplia sobre la fama y el papel que deben desempeñar las personas con notoriedad para inspirar a las nuevas generaciones.

"Hay pocas cosas que a uno le puedan dar más satisfacción que hacer que los demás se lo pasen bien. Lo digo en la vida en general. Ayudarnos los unos a los otros, hacer que los demás puedan estar un poco mejor... a mí, personalmente, siempre me ha hecho sentir bien. Al final creo que los deportistas, empresarios, personas a los que la vida nos ha tratado bien, los famosos en diferentes ámbitos... creo que tenemos una responsabilidad", ha comenzado el tenista.

"Al final tenemos la suerte de que la vida nos ha dado la posibilidad de vivir un mundo que quizá cuando éramos pequeños la mayoría de nosotros no nos habríamos imaginado. Creo que somos unos super afortunados y tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Dar ejemplo es devolver a la sociedad tantas cosas que nos ha dado. Sabemos que con lo que hacemos nosotros no vamos a cambiar el mundo. De ninguna manera. Ese poder no lo tenemos. Esto es un poder que va más allá de nuestras capacidades, pero si que tenemos un poder: inspirar a otras personas a querer ayudar. Y esta es nuestra responsabilidad. Crear ejemplos positivos para que los jóvenes crezcan con la idea de que ayudar es necesario y yo creo que la mayoría, dentro de nuestras posibilidades, siempre podemos aportar nuestro granito de arena. Cuanta más gente esté convencida de esto, esto si que crea un poder transformador para hacer un mundo mejor", ha sentenciado el tenista balear.