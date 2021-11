Joaquín Sabina y Fito Páez, de "enemigos íntimos" a amigos premiados en los Grammy Latinos

De "enemigos íntimos" a amigos felices y reconciliados, Joaquín Sabina y Fito Páez recibieron este miércoles en Las Vegas (EEUU) el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos como homenaje a su excepcional trayectoria artística.

Sabina y Páez compartieron este honor de la Academia Latina de la Grabación junto a otros nombres en mayúsculas de la música hispana y latina como el brasileño Martinho da Vila, el mexicano Emmanuel, los estadounidenses Sheila E. y Pete Escovedo, la dominicana Milly Quezada y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

Este emotivo acto, que se celebró un día antes de la gala de los Grammy Latinos, tuvo un sabor especial para Sabina y Páez por su turbulenta -y luego cordialmente resuelta- historia en común.

Fito Paez recoge su Grammy Latino 2021. / Omar Vega (WireImage)

En 1998 editaron Enemigos íntimos, un disco a cuatro manos que, desde su título, dejaba el claro el clima de enfrentamiento, bronca y tensión en el que se produjo el álbum. La amistad y colaboración entre el español y el argentino saltó en mil pedazos y ambos se cruzaron duros ataques en la esfera pública hasta que en 2007 hicieron por fin las paces.

Lejos de aquellos años de discusiones, los dos ensalzaron hoy su amistad pero no renunciaron a su particular sentido del humor. "Ahora le tiraré algunos dardos", dijo a Efe un divertido Páez al asegurar que Sabina y él no saben "vivir de otra manera".

Sin embargo, fue Sabina el que golpeó con ironía en su discurso de agradecimiento. "Les juro por mi santa madre, y que Fito se rompa una pierna si miento, que nunca había estado en un auditorio con tal cantidad de talento junta", afirmó.

Se encontraron en el avión

En tono menos jocoso, Sabina declaró a Efe en la alfombra roja que estaba "especialmente" feliz por obtener esta distinción honorífica junto a Páez. "Hacía mucho que no le veía. Me lo encontré en el avión viniendo de Miami y fue una alegría muy grande", afirmó.

Tanto Páez como Sabina subrayaron el orgullo que supone conseguir un premio a toda una trayectoria y que entregan los colegas de la industria musical en el marco de los Latin Grammy. "Es como si te mandaran al cementerio casi...", bromeó el autor de "Mariposa tecknicolor" en la antesala del evento. "No, se recibe con alegría y con gratitud. Es hermoso estar en esta situación y un gran privilegio. Espero que no se arrepientan antes de dármelo", añadió con una sonrisa.

Sabina: "H e sido un poco adicto a pecar"

Por su parte, Sabina tiró de su habitual sarcasmo y actitud canalla y sostuvo sobre el escenario que estaba encantado de que este homenaje fuera en Las Vegas (EEUU).

"Por algo la llaman la ciudad del pecado y yo he sido un poco adicto a pecar. Es la ciudad que nunca duerme y yo sigo aún muy despierto. Lo único que no voy a cumplir de los eslóganes maravillosos de esta ciudad es lo de "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", ya que yo este premio se lo voy a enseñar a todo el mundo", afirmó entre risas.

Sabina se acordó asimismo de los profesionales de la música que se han quedado "mudos" y sin trabajo por culpa de la pandemia. "Este premio también va dedicado para los que están detrás del escenario y sus familias", indicó.