"No es que vea el momento, es que ya no juego": Joaquín anuncia su retirada en 'El Hormiguero'

El futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez ha visitado El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre su primera experiencia como presentador de televisión en el programa Joaquín, el novato. Tras una carrera de veinte años sobre los terrenos de juego, el extremo andaluz ha anunciado que deja el fútbol para embarcarse en su primera aventura audiovisual que se estrenará próximamente en Atresmedia: "Voy a traer a gente muy top".

Y es que, tal y como ha reconocido en declaraciones a Pablo Motos, Joaquín Sánchez ya ha tomado la decisión de retirarse del fútbol de forma profesional. Después de que el presentador de El Hormiguero explicara frente a la audiencia que su invitado había decidido colgar las botas, este le preguntaba cómo se afronta una decisión tan dura como la de dejar un trabajo en el que lleva más de 20 años: "Es muy difícil".

Joaquín anuncia su retirada: "B uscar el momento adecuado para retirarse es complicado"

Después de reconocer que despedirse de los campos de fútbol va a ser muy duro para él, Joaquín ha asegurado que la decisión de dejarlo ha sido complicada: "Creo que personalmente, por lo que he vivido, buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que has vivido desde que es muy pequeñito es complicado". El extremo andaluz recuerda que la gente le recomendaba que se retirara cuando estuviera en lo más alto.

Sin embargo, Joaquín asegura que es en esos momentos de éxtasis cuando quieres seguir dándolo todo: "La gente te dice que te retires cuando estés arriba, pero cuando estás arriba, cuando estás jugando y estás disfrutando, tienes las ganas de seguir". No obstante, el jugador del Real Betis es consciente de que tiene 40 años y que su momento ha llegado: "No es que vea el momento, es que ya no juego. Aquí ya sobro, Pablo".

"Es complicado cuando ya este año estás disfrutando de menos minutos"

A pesar de que reconoce que sigue teniendo la ilusión necesaria para seguir al máximo nivel, lamenta que no dispone de los minutos que le gustaría a pesar de que se entrena al máximo: "Es complicado cuando ya este año estás disfrutando de menos minutos. Uno intenta entrenar al máximo todos los días y cuando uno entrena demasiado bien es que ya juega poco. El que juega normalmente, entrena poquito y el que entrena mucho, juega poquito".

¿Y cómo será el día después de su retirada? El futbolista reconoce que ya lo ha pensado en más de una ocasión. Entre otras cosas, Joaquín reconoce que no ver a los compañeros ni oler la hierba del campo lo va a llevar mal: "Por muchas cosas que tengas para hacer, y gracias a Dios tenga el futuro planteado y que sigues haciendo cosas, creo que al final lo voy a echar mucho de menos. Me acostaré pensando el fútbol porque siempre he vivido futbol".