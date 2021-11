Está desaparecida tras acusar al exvicepresidente chino de abusos sexuales y le atribuyen un correo negándolo

El presidente de la WTA, Steve Simon, emitió un comunicado dudando de las supuestas declaraciones de Shuai Peng, la tenista que acusó de abusos sexuales a Zhang Gaoli, exvicepresidente del Gobierno chino, negando todos los hechos.

El medio chino CGTN, afín al gobierno de ese país, publicó un supuesto comunicado de Peng en el que aseguraba que se encuentra bien, descansando en casa, y en el que negaba todos los hechos, incluyendo las acusaciones de abusos sexuales al exlíder chino.

Sin embargo, este correo fue rápidamente puesto en duda por Simon: "Los recientes acontecimientos en China relacionados con una jugadora de la WTA, Peng Shuai, son motivo de profunda preocupación. Como organización dedicada a las mujeres, mantenemos nuestro compromiso con los principios en los que nos fundamos: igualdad, oportunidades y respeto", dijo.

"Me cuesta mucho creer que Shuai Peng haya escrito de verdad ese comunicado o que pueda ser atribuido a ella. Peng mostró un gran coraje a la hora de hablar de un abuso sexual por parte de un exlíder de su país. La WTA y el resto del mundo necesita una prueba verificable de que se encuentra segura. He intentado en repetidas ocasiones contactar con ella y no ha sido posible", añadió.

Peng, que llegó a ser número uno del mundo en dobles en 2014 así como ganar Roland Garros y Wimbledon, lleva en paradero desconocido desde que difundió estas acusaciones.