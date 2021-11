La Agencia Española del Medicamento avisa: "Todos nos vamos a contagiar de COVID"

Lo ha dicho el número dos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios en una conferencia en la Real Academia de las Ciencias. La vacuna no evita el contagio, solo la forma grave de la enfermedad y, lo más probable, cree Agustín Portela, "es que todos, aunque estemos vacunados, nos infectemos y pasemos la enfermedad en casa, de forma leve, como un catarro o una faringitis".

Respecto a los mayores, el jefe del Servicio de Biotecnología de la AEMPS avisa: "No vamos a acabar con la mortalidad por coronavirus en personas mayores aunque tengan la pauta completa de vacunación", y explica que no es porque la vacuna no funcione, si no porque tienen patologías de base que se desequilibran cuando la persona se contagia: "Es la gota que colma el vaso de su salud".

Vacuna anual para los mayores

Por eso cree que, en ese grupo de edad, habría que vacunarlos cada año. "Con la tercera dosis estamos viendo que hay una subida de anticuerpos. Esa es mi predicción. A gente con muchas patologías y las personas mayores habrá que darles pinchazos sucesivos para tener muy alto el nivel de anticuerpos y muy alto en mucosas. Para evitar que, aunque les lleguen 100 partículas del virus, las neutralicen el día uno y no que te multiplique un poco el virus, les entre un poco de fiebre y les desestabilice".

Este jueves Alemania ha hecho pública su recomendación de poner otra vacuna de refuerzo a toda la población mayor de 18 años. Alemania cuenta 65.371 nuevos contagios en 24 horas y una incidencia de 336,9 contagios por cada 100.000 habitantes.