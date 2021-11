¿Eres cliente del Banco Santander? Cuidado con este mensaje porque es una estafa para robarte

Nunca abras enlaces de desconocidos. Este es uno de los consejos principales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para hacer frente a los cada vez más numerosos casos de phishing a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Una técnica cada vez más recurrente mediante la que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por una institución pública o una compañía de renombre para conseguir lo que se proponga sin levantar sospechas.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por empleados del Banco Santander a través de un SMS que le ha llegado recientemente a ciertos usuarios de la compañía. Sin embargo, y a pesar de que no seas del Banco Santander, es recomendable que te mantengas alerta porque, tal y como explica el Incibe cada vez que sale a la luz un ataque de estas características, podrían estar haciendo lo propio bajo la marca de distintas entidades.

Así tratan de estafarte

Como te hemos explicado con anterioridad, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Banco Santander para advertirte de que hay un dispositivo no autorizado que está conectado en tu cuenta bancaria online. Dado que tú no has sido, los responsables del ataque te dirán cómo debes actuar para evitar un posible robo. En concreto, te pedirán que verifiques tu identidad en una dirección cuanto menos sospechosa porque difiere considerablemente de la oficial.

Así es la nueva estafa dirigida a los clientes del Banco Santander. / Cadena SER

En caso de que hayas pulsado sobre este enlace, serás redirigido a una página web desde la que los responsables del ataque comenzarán a pedirte todo tipo de datos. Desde los más básicos como tu nombre o tu fecha de nacimiento hasta otros más comprometidos como tu número de teléfono, la dirección de tu correo electrónico o la contraseña con la que accedes a tu cuenta online. Pero no para evitar un posible ataque, sino que para perpetuarlo.

Qué hacer si recibes una comunicación sospechosa del Banco Santander

Por lo tanto, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso. Tan solo es una estafa más mediante la que los responsables del ataque pretenden hacerse con el control de tu cuenta bancaria. ¿Y qué tenemos que hacer si hemos recibido una notificación de estas características? Según explica el propio Banco Santander a través de su página web, nunca compartas información si no te fías de la procedencia de la petición.

Por otro lado, y si recibes un correo o un mensaje que te haga dudar, házselo saber a la compañía para que puedan tomar medidas. Para ponerse en contacto con el Banco Santander para temas relacionados con estafas cibernéticas, escribe a phishing@gruposantander.es para que te asesoren. También puedes llamar al número 915 123 123, donde te dirán cómo actuar en caso de que hayas recibido este mensaje u otros similares.