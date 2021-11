"Sois la misma mierda": así ha sido la bochornosa entrevista al 'estafador del amor' en 'Más vale tarde'

Hace ya varios días, concretamente el pasado jueves, la Audiencia de Barcelona condenaba a tres años y medio de cárcel al 'estafador del amor' por un delito continuado de estafa. Después de haber sido juzgado hasta en siete ocasiones por actuaciones similares (de las que resultó condenado en tres casos y absuelto en otros cuatro), la sentencia determinaba que Albert Cavallé estafó 53.000 euros a la mujer con la que mantuvo una relación de pareja.

Varios días más tarde, y después de conocer la resolución de su caso, Albert Cavallé y su abogado David Sans se han sentado con el equipo de Más Vale Tarde para protagonizar una de las entrevistas más bochornosas del programa desde que comenzara en octubre de 2012. Una entrevista que comenzaba con Cristina Pardo procediendo a leer una parte de la condena a Albert Cavallé por haber estafado a la que fuera su pareja.

"Yo no estoy imputada": Cristina Pardo se defiende de las acusaciones de Cavallé

Algo que molestó al conocido como 'estafador del amor', quien comenzó a repetir en reiteradas ocasiones que el jefe de Investigación de laSexta y colaborador del programa, Manu Marlasca, también había sido imputado por un delito recogido en una instrucción de Barcelona. Dado que el entrevistado parecía rehuir a la lectura de su condena, Cristina Pardo trató de encauzar la entrevista mientras Cavallé hacía todo lo posible por bombardearla. Después de que el condenado le pidiera a la presentadora en reiteradas ocasiones que le dejara hablar de malas maneras, Iñaki López le pidió al entrevistado que les dejara llevar la entrevista cómo lo habían previsto.

A continuación, y visiblemente enfadada con lo sucedido, Cristina Pardo procedía a leer parte de la sentencia que recoge que el verdadero propósito de Albert era ganarse el cariño de su ex para obtener el mayor beneficio económico posible a su costa: "Usted pidió cuatro créditos y gastó dinero con la Visa; se beneficia en todo momento". Por otro lado, la sentencia recoge que el condenado buscaba constantemente nuevas formas de lucrarse y que mintió a la que fuera su ex pareja para utilizar su patrimonio en su propio beneficio: "Hablan de usted actos de depredación sobre su pareja".

"No le voy a dejar hablar": Cavallé torpedea la entrevista

Unas palabras que no gustaban al condenado, quien hacía el gesto de vomitar y cargaba directamente contra la presentadora: "Te voy a decir que quienes cometen actos de depredación informativa es usted y su jefe, que están imputados los dos en una causa y van a tener que declarar". Algo que se encargaba de desmentir rápidamente la propia Cristina Pardo, quien aseguraba en varias ocasiones que no estaba imputada en ningún sitio. Sin embargo, Cavallé seguía reiterando que la periodista estaba imputada y que era "la misma mierda" que su jefe.

Ante tales acusaciones, Cristina Pardo determinaba que la entrevista había llegado a su fin porque no tenía mayor interés. Mientras que Cavallé aseguraba que la estaba cortando porque no le convenía, la periodista le recordaba que si acepta una entrevista en televisión debería ser educado. Sin embargo, el 'estafador del amor' seguía torpedeando la entrevista interrumpiéndola en todo momento: "No le voy a dejar hablar".

Dado que Cavallé no estaba en la disposición de hablar, Iñaki López daba paso a su abogado David Sans para que contara su versión de los hechos. Mientras que Sans comenzó a dar su valoración sobre la acusación, Cavallé se encargó de hacer todo tipo de gestos para seguir dificultando la entrevista. Entre otras cosas, el condenado se dedicó a hacer peinetas a los periodistas e incluso a sacarles la lengua.