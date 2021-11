Bettoni: "Zidane le reservaba la táctica a su staff y jugadores"

David Bettoni fue siempre uno de los fieles asistentes de Zinedine Zidane en el Real Madrid. El francés, que fue futbolista profesional durante más de una década en los 90, llegó al club blanco de la mano de Zizou en 2013 con la función de scouter. Desde entonces, acompañó al técnico francés en sus dos etapas en el Madrid, hasta su salida el verano pasado.

Ahora, tras la salida del equipo merengue, Bettoni está preparado para convertirse en primer entrenador, tal y como le aconsejó Zidane. "Al final de la temporada, cuando Zizou me confesó que quería dar un paso atrás, me dijo: 'Tienes que ir a por ello, estás preparado y los jugadores lo saben'. Estoy listo para coger un equipo de primera división, en la Ligue 1, por ejemplo. Estoy abierto a todos los campeonatos, pero soy francés y conozco muy bien el campeonato francés", comentó Bettoni en el programa After Foot de RMC Sport.

Por ello, Bettoni tiene como referente a Zidane, que ha sido su maestro. "Es un entrenador atípico, no es alguien que hable mucho con los medios de comunicación. Él ha sido siempre así. Se dijo a sí mismo que quería ser entrenador, por lo que se preparó bastante para ello. Tenía un conocimiento del fútbol que le hacía tomar decisiones, la táctica se la reservaba a su staff y a los jugadores", afirmó el francés.

Zidane siempre demostró una gran gestión del estado de ánimo de sus jugadores, ya que según Bettoni era su principal intención. "La frase que le venía siempre a la cabeza a Zidane era: 'Quiero que la noción del placer esté en todos los ejercicios'. También añadía que quería que los jugadores, al llegar a sus casas, tuvieran las ganas de volver a entrenar. Es la primera palabra que me marcó de Zizou".

Uno de los líderes del último Real Madrid de Zidane y Bettoni fue su compatriota Karim Benzema. “Teníamos una buena relación porque hablábamos francés. Él se preguntaba por qué no iba con la selección. A partir del momento en el que no va con la selección francesa, añadió más trabajo. Le vimos transformarse físicamente. Se convirtió en un líder excepcional tras la salida de Cristiano Ronaldo. Adora hablar individualmente con los jugadores”, dijo sobre el delantero galo.

Y el anterior líder de los blancos fue, precisamente, Cristiano Ronaldo. “Debía saber las razones por las que hacía un ejercicio específico. Cuando jugamos ante el Bayern, le dije que no se centrara únicamente en Neuer, sino en objetivos estratégicos en las jaulas de ejercicios. Me preguntaba que por qué le decía eso”, sentenció un Bettoni más preparado que nunca para dar un paso hacia delante en su carrera como entrenador en la élite mundial.