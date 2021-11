Calderón: "Doncic se ha criado en el Real Madrid, el Bernabéu nuevo... Pues tendrá que venir a probarlo, ¿no?"

José Manuel Calderón ha visitado los estudios de la Cadena SER, en SER Deportivos, con Francisco José Delgado. El exjugador ha dado su visto bueno a que equipos NBA pasen por el Santiago Bernabéu, ha alabado a Ricky Rubio y ha opinado sobre el más que posible regreso de Marc Gasol al baloncesto español, entre otros temas.

"¿Un Dallas Mavericks - Real Madrid en el nuevo Bernabéu? Me parece más que posible, tiene todo el sentido del mundo. Tienes a un jugador que se ha criado aquí, que tiene el sentimiento madridista, y la NBA va a querer volver. Y encima se está haciendo un estadio de los mejores del mundo. Yo creo que si juntas todo esto pues... ¿Cuándo? Pues va a depender del estadio, pero lo veo, creo que lo vería cualquiera. Doncic ha jugado en el Real Madrid, el estadio nuevo, pues habrá que probarlo, ¿no?", ha manifestado.

Pero si de algo habla con especial ilusión Calderón es de Ricky Rubio, cuya temporada ha valorado así: "Ahora mismo es candidato a mejor sexto hombre de la temporada, no solo por sus números sino por lo que está influyendo en su equipo, se nota cuando él está en la pista".

¿Puede traspasar Cleveland a Ricky?

Cuestionado por si Cleveland le puede traspasar por su gran temporada, ha respondido: "Va a depender de cómo vaya Cleveland. Todos pensábamos al principio que si Cleveland iba mal lo podían cortar para que fuera a algún equipo con opción al anillo. Sin embargo, Cleveland lo está haciendo bien y Ricky muy bien, entonces igual en vez de cortarlo puedes sacar una primera ronda. Pero no porque Cleveland no quiera a Ricky Rubio, está enamorado de Ricky Rubio, pero igual no es el momento de Ricky Rubio para Cleveland. Todavía hay muchas posibilidades, cuando llegue febrero o marzo se verá porque saben que no están todavía para ganar. Es una opción más, no sabemos cuál pasará".

"Tiene tanta experiencia y está tan cómodo, que es capaz de hacer muchas cosas. Además de anotar, hace mejores a sus compañeros y eso da mucha confianza. Yo soy su compañero y me dice, 'ponte ahí que vas a estar solo' y voy ahí y de repente estoy solo de verdad, pues dices, 'voy a confiar en él, este chaval sabe de qué habla'. Es la confianza que se ha ganado ante los jóvenes y te das cuenta de que todos le miran, le escuchan y si les dice, 'ponte a la pata coja', ahora mismo lo harían y eso hace también que Ricky esté sonriendo porque sus compañeros, por fin también, confíen en él, porque yo creo que en los últimos años no ha tenido tanta confianza", ha explicado.

La vuelta de Marc Gasol

Sobre el posible regreso de Marc Gasol a España, en concreto al Bàsquet Girona, ha dicho que "si es lo que ha decidido, estoy encantado porque voy a volver a verle y porque es mi amigo y si ha tomado esa decisión es porque quiere, así que yo, feliz".

También ha tenido tiempo para valorar a los Warriors y los Lakers. Se ha mostrado sorprendido por el nivel de los primeros. "Nos tenemos que empezar a acostumbrar. Siguen jugando muy bien al baloncesto. Los tíos lo están haciendo muy bien tanto en ataque como en defensa. Curry hace 40 puntos y no es chupón. Le ves y dices, 'no se está tirando todas", ha dicho.

Por otro lado, ha admitido que los Lakers están sufriendo sin LeBron James, que está lesionado: "Le están echando de menos todo lo que se puede echar de menos. Tiene muy buenos jugadores, pero todo está hecho alrededor de LeBron, que hace que todo sea diferente y que las defensas jueguen de manera diferente. Si quieren llegar lejos tiene que estar sano LeBron porque si no van a sufrir mucho".