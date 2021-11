El portavoz de los obispos sobre la pederastia: "¿Por qué se pone el foco sólo en la Iglesia católica?"

La última Asamblea Plenaria de los obispos no ha servido para cambiar su negativa a hacer una investigación general sobre la pederastia en la iglesia española como la que se ha hecho en Francia o ha anunciado Portugal. "No estamos por la labor, por decirlo así, de hacer investigaciones de carácter sociológico o estadístico", ha dicho el secretario general Luis Argüello en una rueda de prensa en Santiago de Compostela donde hpy ha terminado la reunión.

El también portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha minimizado el número de casos de abusos por parte de religiosos, aunque ha reconocido que su gravedad, que se han conicido hasta ahora: "Incluso sumando todos los casos que han salido en los medios de comunicación, los casos que se remontan a un período de 80 años, seguramente no pasan de mil (...) mientras que hay cientos de miles de sacerdotes, millones de niños y adolescentes, y sólo un número mínimo, pero desgraciadamente existente, de abusos" y se ha mostrado molesto porque la prensa subraye los abusos en la institución católica: "¿Por qué el foco sólo en la Iglesia católica? Hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COI o a la FIFA?".

Argüello ha explicado que ellos apuestan por algo así como una vía personalizada en el tratamiento de los abusos. Una fórmula que ha usado como argumento para no hacer esta investigación que han promovido otras conferencias episcopales europeas: "A la hora de mirar el pasado si no tenemos claro los rostros concretos, las víctimas concretas, no estudios genéricos de carácter sociológico o estadístico - que si nos referimos a los años 40 o 50 es muy dificil hacer otro tipo de estudio porque mucha de las personas han fallecido, - pues es muy importante esta vía por la que hemos apostado de un conocimiento personalizado, de cada víctima, de cada posible agresor".

El portavoz ha reconocido que la Asamblea Plenaria, en la que están presentes los arzobispos, obispos, auxiliares y eméritos, nunca ha escuchado de forma conjunta a las victimas y se ha comprometido a dar datos de los casos que lleguen a las oficinas de atención en las diócesis cada año. La asamblea ha aprobado un "Decreto General sobre abusos a menores": un protocolo común y de obligado cumplimiento para actuar ante estos caso que se enviará el lunes a todas la diócesis.