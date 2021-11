Esperanza Aguirre revela cuál fue la reacción de Pedro Sánchez cuando le llamó "el guapo"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre estuvo este viernes en el programa de Cuatro 'Todo es mentira' y contó una anécdota curiosa que le pasó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hablando de perfiles falsos en redes sociales llegaron a una cuenta de Twitter que se llama 'Mr Handsome' (Señor guapo) que publica memes y elogios sobre Sánchez.

A raíz de esto, la periodista le preguntó a Aguirre sobre la anécdota que le ocurrió con el presidente del Gobierno. "¿Tú tienes una anécdota de esto, no?", preguntaba Marta Flich, y enseguida la política se ponía a contar lo ocurrido. "La verdad es que en 2014 cuando hubo un congreso para elegir al secretario general del PSOE, yo estaba en una rueda de prensa y me preguntaron que qué me parecía Pedro Sánchez, y yo ya, ¿pero quién es Pedro Sánchez, el guapo?", contó Aguirre.

"Pues sí", fue la respuesta que le dieron. Parecía que todo iba a quedarse en un pequeño chascarrillo, pero para sorpresa de la madrileña, "al cabo de una hora o dos" recibió la llamada de Sánchez. "Me llama Pedro Sánchez y me dice: 'me parece fatal que me hayas llamado guapo'", narraba Aguirre, al tiempo que contaba cuál fue su respuesta: "Dije oye, si te hubiera llamado feo comprendo que te enfadaras pero tampoco es para tanto".

En ese momento le pusieron las imágenes de la rueda de prensa donde se refería a Sánchez como "el guapo" y entre risas, decía "guapísimo". La expresidenta de la Comunidad de Madrid reconocía que no había visto ese momento y confesaba que nunca más le ha vuelto a llamar el presidente del Gobierno por teléfono. "La única vez que me llamó fue para decirme que por qué dije que quién es Pedro Sánchez, ¿el guapo? y me dijeron sí", concluía.