Un farmacéutico pide ayuda en Twitter para descifrar lo que pone en una receta médica: "¿Qué creéis que es?"

Un farmacéutico ha difundido en Twitter la imagen de una receta médica donde no se entiende qué medicamento se está prescribiendo. Por ello, el usuario, Julio, ha pedido a sus seguidores ayuda para tratar de descifrar la letra del médico.

En muchas ocasiones, la letra de los médicos puede llegar a ser realmente todo un auténtico reto de entender, por ello, Julio ha lanzado la siguiente pregunta en el propio tweet: "¿No os parecen una falta de respeto recetas tan ilegibles?", ya que, cualquier equivocación en la venta de un medicamento que no es, puede suponer un grave problema para el paciente y una gran responsabilidad para el farmacéutico.

Lo único que tenía claro Julio es que el medicamento en cuestión comenzaba por la letra 'S', pero no alcanzaba a entender el resto de letras. Por su parte, el tweet se ha llenado de respuestas de muchos usuarios tratando de dar pistas sobre lo que pone, gracias a ellos, se ha llegado a la conclusión de que se trataba de 'Simeticona'.

Según continuó explicando en las respuestas, Julio pidió al paciente si tenía la receta en alguna plataforma digital donde pudiera ver con mayor claridad qué es lo que ponía en el informe. Además, el mismo paciente tenía otra receta, pero en esta se entendía mejor la letra del médico, que le recetaba 'Uronid 200'

"Mira, yo no me la juego y mando al paciente de vuelta a la consulta. Que le haga una receta legible, joder, que cuesta el mismo tiempo que hacerla al tuntún", decía una usuaria, a lo que Julio le responde: "Le he preguntado directamente si tenía el informe en alguna plataforma, traía otra receta, y esa se leía mejor. La fecha de la receta parecía egipcio, no la pongo porque se ve colegiado y nombre. Esa si medio entendía bien".