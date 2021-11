La imagen de la jornada futbolística de este fin de semana se ha producido en Brasil. Neto Berola, delantero del Confiança (segunda división), salió en la segunda parte para tratar de obtener los tres puntos frente al Ponte Preta y tener opciones reales para no bajar a la Serie C. El partido acabó en derrota, por lo que oficialmente ya son un club de la tercera brasileña.

La imagen de la jornada estuvo relacionada con el ariete y es que recibió la cartulina roja en el minuto 84. Frustrado por no poder revertir la situación de su club, reaccionó dándole una patada al árbitro del encuentro, Wilton Sampaio. El futbolista se le quería encarar, pero tuvo que abandonar el terreno de juego tras ser separado por compañeros y rivales.

Tras realizar esa acción, el jugador recapacitó y pidió disculpas a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje:

"Me gustaría disculparme con mis compañeros, cuerpo técnico, directores, aficionados... fue la peor tarde de mi vida. Perdimos el partido y me volví loco. Mi actitud hacia el árbitro no fue correcta. Sabemos que fuimos perjudicados en innumerables ocasiones por los arbitrajes a lo largo del campeonato y eso se fue acumulando. Aun así, nada justifica lo que hice (...) Esta actitud no va acorde con mi carácter y por eso quiero disculparme públicamente. ¡Mi más sinceras disculpas a todos!".