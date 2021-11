Chile se cita en las urnas para buscar el sustituto de Sebastián Piñera en la Presidencia

Son siete candidatos para el puesto de presidente que deja vacante Sebastián Piñera, el actual presidente conservador que ha cumplido su segundo mandato. Piñera es uno de los hombres más ricos de Chile. Lo era antes de meterse en política y lo seguirá siendo cuando la abandone. Pero durante su primer mandato, según publican los papeles de Panamá, Piñera habría vendido una empresa minera estatal a un íntimo amigo en una transacción en la que participaron los hijos del presidente y se realizó en un paraíso fiscal. Por esto, la oposición en el Congreso y Senado Chilenos, ha tratado de sacar adelante un encausamiento de Piñera. Finalmente, no han conseguido los votos en la cámara baja, pero eso ha servido de arma arrojadiza contra el candidato presidencial de los conservadores y aprovechado por la coalición de izquierdas que dirige Gabriel Boric con la marca de campaña "apruebo dignidad".

Siete candidatos y los dos más votados pasarán a una segunda vuelta, porque es poco probable, a tenor de las encuestas, que ninguno saque mayoría suficiente en esta primera vuelta. Pero hay dos, la extrema izquierda, y la extrema derecha, los grupos de Boric y el de Kast, que aparecen como favoritos. Nos lo explica Carlos Pereira Mele, que es un politólogo chileno y analista geopolítico. "Correcto, son extremos. Las situaciones de la región y del mundo, es un momento de cambio histórico que estamos viviendo. No es una situación puntual chile. Los casos de corrupción política de toda América corroen a gobiernos de derecha, de centro y de izquierdas".

José Antonio Kast es el aspirante de la ultraderecha, líder del partido Republicano y quien, según las previsiones, sería el segundo partido más votado, justo detrás de la coalición de izquierdas que dirige Gabriel Boric y que incluye a los comunistas. Fundador del movimiento de extrema derecha, hermano de Vox o del de Bolsonaro en Brasil, no tenía opciones reales de ganar hace apenas un año. Pero la situación socio económica y política de Chile ha cambiado radicalmente en apenas un año, pasando de ser una candidatura marginal, a aparecer como el segundo partido más votado en las encuestas. Su discurso es anti inmigración, pro militarización, aunque en público se presenta con un envoltorio un tanto más moderado.

"Yo no soy pinochetista, nunca he negado la violación de los derechos humanos, de hecho, hay gente cumpliendo condena por eso y he votado a favor de las políticas de renovación y conozco a las víctimas del sufrimiento de esa época. Vamos bien y eso se nota, porque estaban todos los candidatos preocupados por lo que yo decía, no decía o podría decir, así que sí.... nos vamos a ver con alguno de ellos en la segunda vuelta".

Se da la circunstancia de que en el parlamento chileno, son mayoría los partidos de izquierda y tienen mandato hasta la segunda mitad del 2022. Esos mismos parlamentarios podrían recortar el periodo presidencial, si el ganador de estas elecciones en la segunda vuelta de diciembre, fuera José Antonio Kast.

Entre medias, esta en marcha la Convención Constitucional, para reemplazar la Constitución de 1980 aprobada durante la dictadura pinochetista. Se voto en el 2020 esa reforma y ahora se esta redactando con los cambios que incluyen nuevos derechos y garantías. Todo ello en un país donde se ha asentado una crisis de legitimidad y conflicto social.