Las palabras de un participante de 'First Dates' sobre Móstoles que han enfadado a la alcaldesa de la ciudad

Las palabras de Javier, uno de los participantes en el programa de citas 'First Dates', sobre Móstoles y sus ciudadanos han indignado a la alcaldesa de la ciudad. La socialista Noelia Posse ha criticado en redes sociales que el concursante del programa hablase de "cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo".

"He salido por Móstoles y hay muchos canis", dijo Javier, tras enterarse que su cita era de allí. "Me ha sorprendido porque los hay como en todos los lados", le espetó Miriam, tras escucharle.

Pero estas palabras no solo enfadaron a su cita, si no que llegaron hasta la alcaldesa de Móstoles, quien no ha dudado con compartir el vídeo de las declaraciones en el programa y ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales.

"Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores de gente alta y baja, de gente morena y rubia", ha escrito, en un hilo en Twitter.

Sorprendente que en pleno siglo XXI se siga hablando de cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo.

Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores, pic.twitter.com/FdMGWrXwXA — Noelia Posse/❤️ (@Noelia_posse) November 21, 2021

Posse, que no recibió de buen gusto las críticas de Javier en el programa de 'Cuatro', ha añadido que "Móstoles es una ciudad rica, más allá de los perjuicios de un chaval que nos conoce de oídas".

"Móstoles es la ciudad más rica que tenemos, y lo es porque en ella vivimos y luchamos cada día miles de mostoleñas y mostoleños", ha publicado, para cerrar su aportación sobre esta polémica.