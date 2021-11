La abuela que arrasa en redes por la decisión que tomó: "Una no se convierte en abuela para cuidar nietos"

La historia de Josefa Feitosa ha conquistado a las redes. Esta mujer brasileña de 61 años decidió recorrerse todo el mundo y no cuidar a sus nietos. Una decisión muy sorprendente, sobre todo en América Latina donde tienen una cultura familiar más arraigada que en otras partes.

Una vez se jubiló como trabajadora social en las instituciones penitenciarias brasileñas, decidió venderlo todo y viajar por todo el mundo con una solo mochila. Feitosa tuvo que vender su casa, los muebles y todas sus pertenencias, además de emplear los ahorros de su pensión para poder costearse la gira mundial.

Cuando la brasileña le contó a su familia sus planes independientes no la apoyaron, pero ella se ratifica en que "la abuela no debe criar a los nietos". Más tarde, una de sus hijas comprendió a Feitosa y apoyó su decisión, aunque ya no iba a cuidar de sus nietos como había hecho hasta ese momento.

En total, Feitosa ha recorridos unos 40 países de diferentes continentes y todas sus travesías las comparte en Instagram, por lo que se ha hecho muy popular en las redes sociales. Sus seguidores le animan a seguir viajando y les parece bien que exista ese equilibrio entre cuidar a los nietos y tener una vida personal. No obstante, también tiene 'haters' que no entienden cómo ha podido "abandonar" a sus nietos para viajar por el mundo.

La brasileña no se lo pensó dos veces y ha defendido en más de una ocasión que los abuelos también tienen derecho a disfrutar de la vida. "Hay mucha vida fuera de esta cajita llamada hogar. Una no se convierte en abuela para cuidar a sus nietos", señaló, y anima a otros abuelos a que la tomen de ejemplo y se lancen a viajar y disfrutar de la jubilación.