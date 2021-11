Daniel Lamarre: "Claro que El Circo del Sol es apolítico"

Hubo un momento de inflexión en plena pandemia en el mundo del espectáculo. Fue la quiebra del Circo del Sol, una de las empresas más grandes del sector. Tras el parón total de las actividades en el confinamiento que duró quince meses, la empresa cerró sus carpas en Estados Unidos y Europa. Quebró y despidió al 95 por ciento de su personal, 4680 personas. Fue un duro golpe del que parece reponerse. El Circo del Sol ha vuelto a levantar sus carpas en Las Vegas y en enero llegará a Londres y después, a partir de marzo a España con un nuevo espectáculo, Luzia. Daniel Lamarre, CEO de la compañía tiene muy claro que su máxima, a pesar de las dificultades, es "seguir sorprendiendo al público y conectando con el lado humano", sin meterse en líos.

La compañía fue fundada en Montreal en 1984 por Guy Laliberté. Hasta la aparición del coronavirus mantenía 44 espectáculos en todo el mundo, ahora, los seis que tiene en marcha en Las Vegas ha sido el pulmón que les ha relanzad. En España llevan 23 años de giras en las que han presenteado 14 espectáculos diferentes. Ahora llega el póximo. Luzia es una producción creada y dirigida por Daniele Finzi Pasca que se ambienta en un México imaginario. Una conexión con la cultura latina que llegará a Barcelona el 17 d emarzo, a Alicante el 14 de julio y a Madrid el 5 de noviembre de 2022.

Después de la quiebra en medio de la pandemia, del cierre y de los despidos, ¿Cómo está ahora mismo el Circo del Sol?

Como todo espectáculo, como cualquier otra empresa que se dedica a esto ha sido muy difícil este patrón de tantos meses. Ahora estoy muy contento porque hemos podido retomar las actividades. Tenemos siete espectáculos en Las Vegas, acabamos de estrenar otro en Orlando, hemos iniciado una gira en Houston y estamos volviendo a Europa. La vuelta, además, la hacemos en España, que es un país muy importante para nosotros.

¿Por qué es importante España, un país donde no hay tanta devoción por la cultura como en países vecinos?

Para nosotros el Circo del Sol tiene mucho de español, de cultura latina. Siento muy próxima la cultura canadiense francesa y la española. En España ha habido una acogida muy particular de nuestros espectáculos porque se ha dado una complicidad única entre la compañía y el país. Puede que no sea el país más grande, pero seguro es el más apasionado. Aquí hemos tenido grandes éxitos y estamos seguros de que vamos a tener una excelente acogida en esta vuelta, por eso hemos elegido España. Aparte, nuestro éxito también reside en el caso de que no somos paracaidistas que caemos en un espacio ajeno, sino que también somos ciudadanos españoles porque tenemos presencia aquí. El Circo del Sol se considera un ciudadano español.

Despidieron a 4680 trabajadores, entre artistas y técnicos, ¿a cuántos se ha vuelto a contratar y cómo se les ha tratado?

Ha sido terrible tener que dejar marchar a los trabajadores. Siempre hemos mantenido comunicación con ellos para que en el momento en que se pudiera volver, estuvieran dispuestos. Ahora mismo la mitad han vuelto ya, tanto artistas como técnicos. Hemos cogido a las personas clave para poder hacer estos lanzamientos y eso ya ha sido una alegría el poder volver a emplear a los antiguos colaboradores.

Después de dos años donde el ocio y los espectáculos han sido online, ¿teme que el público no responda?

No, no, en absoluto. Es más, tengo mucha confianza en el público. En Estados Unidos lo hemos visto. La gente tenía ganas de salir, de contacto humano y nosotros ofrecemos esa experiencia. Allí la demanda ha ido incluso mejor que antes de la pandemia, porque la necesidad de la gente es tremenda. Eso es importante en España, ese aspecto humano que nosotros aportamos. De ahí que tengamos la confianza de que vaya a funcionar estupendamente, como antes.

¿Cómo va a ser este nuevo espectáculo, Luzia?

Está basado en la cultura mexicana, la cultura latina que es el hilo conductor. Es todo colorista y con una escenografía audaz. Las actuaciones de los números circenses son más elevados, han subido de categoría. La idea es que el público se ría, se emocione, lo sienta todo. Que en el momento en que estamos en la carpa olvidemos todos nuestros problemas y salgamos con una sonrisa. Es un espectáculo para la evasión.

¿Cual diría que ha sido la clave del éxito del Circo del sol?

La clave del éxito es permanecer actuales, seguirlo siendo. Ahora mismo hay 150 mil artistas a los que les gustaría formar parte del Circo del Sol, eso significa que podemos elegir entre los mejores del mundo. Esa es una clave, la otra es que no paramos de innovar, tanto en nuevas tecnologías como en efectos visuales. Después de 37 años de existencia, hemos visto que lo que presentamos es una nueva forma de espectáculo. No hacemos ni circo, ni teatro, ni danza propiamente dichos, sino un amalgama de todo esto, que en sí es única y esto lo que nos diferencia de los demás y lo que es la clave de nuestro éxito.

Es de los pocos fenómenos culturales que es transversal en cuanto a la ideología, ¿no cree que también tiene que ver en ese éxito el hecho de que no tengan una posición política clara?

Por supuesto. Lo hacemos en todo el mundo, ponemos mucho cuidado en no introducir temas políticos. Somos ciudadanos del mundo y queremos responder a todas las tendencias y hablarles a todos. Tenemos 49 nacionalidades diferentes en el Circo del Sol. Estamos influido por los rusos, por España, por Canadá… el hecho de esta inclusión es lo que supone la riqueza artística. Queremos hablar al ser humano.