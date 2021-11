Muere a los 95 años el escritor Noah Gordon, autor de 'El Médico'

El escritor estadounidense Noah Gordon, autor de la novela 'El médico', conocida a nivel internacional, ha fallecido este lunes en su domicilio, tal y como ha afirmado su familia desde su página web oficial.

"Con gran tristeza, la familia de Noah Gordon anuncia que Noah ha fallecido el 22 de noviembre de 2021 en la privacidad de su hogar", explica el comunicado.

"Noah celebró recientemente su 95 cumpleaños con mucha alegría y agradecido por la larga y fructífera vida que ha vivido. Deja un gran vacío y su memoria permanecerá para siempre en su amada familia. La vida y el trabajo de Noah han tocado las vidas de millones de lectores en todo el mundo. Su obra continúa viva", zanja el comunicado.

Gordon nació en Estados Unidos, en 1926 y consiguió el éxito internacional gracias a la novela 'El Médico', cuyo éxito fue tal que motivó la creación de un musical estrenado en España.

El escritor reconoció en una entrevista concedida a Efe en 2006 que se consideraba "extremadamente afortunado de haber sido capaz de pasar mi vida haciendo algo que amo absolutamente". Además, añadió: "¿El resultado de mi trabajo? Algunos libros son mejores que otros, pero eso nunca me ha preocupado porque lo hago lo mejor que sé. Tal vez he recibido cinco, quizá tres, malas cartas, pero muchísimas maravillosas de personas de muchos países que me abren su corazón y sé que les he llegado, que han leído mis libros, y eso tremendamente satisfactorio".