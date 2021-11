Zidane habría rechazado el banquillo del Manchester United, que ahora tiene como objetivo a Pochettino

El medio británico BBC ha publicado que el entrenador francés Zinedine Zidane ha rechazado la opción de entrenar al Manchester United tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer. Según han informado, el que fuese técnico del Real Madrid durante seis temporadas, estaría esperando una llamada del PSG o de la Selección francesa de fútbol.

El Manchester United ya conocía las intenciones de Zidane pero aún así siempre lo han considerado como uno de los favoritos para ocupar el banquillo de Old Trafford. Tras su "no", se abre la opción de Mauricio Pochettino, actual entrenador del PSG. El diario inglés Daily Mail ha publicado que la situación del técnico argentino no es óptima en París ya que sigue viviendo en un hotel y toda su familia sigue viviendo en Londres, lugar donde estuvo dirigiendo al Tottenham. Ante esta información, Pochettino estaría más por la labor de llegar al Manchester United.

Por si fuera poco, en el PSG no están del todo satisfechos con los servicios del argentino que no ganó la liga en la pasada campaña y que no alcanzó la ansiada Champions League con Neymar, Mbappé y una gran plantilla. Ahora con Messi, y el resto de estrellas que llegaron este verano, la historia podría cambiar, pero ya son muchos los que ven que la situación de Pochettino y de Zidane podrían estar conectadas y que la salida del primero podría provocar la llegada del francés al banquillo parisino. El movimiento podrá hasta influir en la llegada de Mbappé al Real Madrid.

Este domingo se oficializó la salida de Solskjaer del Manchester United tras una mala racha de partidos que acabó siginficando su destitución. Su sustituto, según ha anunciado el United, será de momento Michael Carrick, quien ya formaba parte del cuerpo técnico del noruego. El exmediocentro lo hará de manera interina, aunque los de Manchester planean contratar a otro entrenador también de manera interina hasta final de la temporada. Sería ahí cuando podría darse la llegada de Pochettino.