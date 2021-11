"Entrega fallida": la Policía advierte sobre un nuevo timo relacionado con Correos que podría haberte llegado

La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, de la proliferación de una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, como los que hemos presenciado durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hacen pasar por una institución oficial o una organización de renombre para engañarte sin levantar ningún tipo de sospecha.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Correos para informarte de un paquete a tu nombre que no han podido llegar a su destino. Bajo el asunto "Entrega Fallida", los responsables del ataque te informarán de que se ha llevado a cabo un intento de entrega fallido en una fecha determinada. Sin embargo, y dado que no había nadie en el domicilio en ese momento, no han podido entregarte el paquete a tu nombre.

Así actúan los estafadores

A pesar de que no estuvieras esperando ningún paquete, el hecho de que Correos se haya puesto en contacto contigo para informarte de que hay uno a tu nombre podría llevarte a seguir cada una de las indicaciones del correo electrónico para recibir así lo que "te pertenece". De hecho, esa es la baza con la que juegan los responsables del ataque: ofrecerte algo completamente gratis para que caigas en la trampa.

📣 ¡¡ATENCIÓN!!



Recibes un mensaje supuestamente de Correos Express "Entrega fallida" ➡➡➡➡➡ #NOPIQUES



Quieren conseguir tus datos, no pinches en enlaces de procedencia desconocida



Ignora y elimina #SomosTuPolicía pic.twitter.com/LUEh8CexA9 — Policía Nacional (@policia) November 21, 2021

Por esa misma razón, y para poder hacerse con tus datos tanto personales como bancarios los responsables te ofrecerán la oportunidad de programar una nueva entrega. Sin embargo, y para poder gestionar la misma, tendrás que confirmar tu información de facturación a través de un enlace. Un enlace que, como sucede en cualquier caso de phishing, te redirigirá a una página fraudulenta desde la que tratarán de hacerse con tus datos tanto personales como bancarios.

Consejos para no caer en la trampa

Además, y con el objetivo de que sigas sus instrucciones, los responsables del ataque te advertirán de que el paquete se devolverá al remitente si no se ha programado la entrega dentro de las próximas 48 horas. Por otro lado, también te explicarán que no se reembolsarán los gastos de envío ni la manipulación, una serie de datos mediante los que aspiran a convencerte de manera definitiva y que sigas sus indicaciones. Sin embargo, no es más que una estrategia para robarte.

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ha desarrollado una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde observar que el dominio del remitente del correo es el correcto hasta que no abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores. Por otro lado, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos, actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https'.