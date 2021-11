Polémica por las palabras del virólogo Luis Enjuanes: "Si usted no se vacuna no puede ir a centros públicos"

El virólogo del CSIC Luis Enjuanes, que coordina el equipo que está desarrollando la vacuna intranasal española contra la COVID-19, ha generado polémica por sus declaraciones sobre los no vacunados. El experto en coronavirus ha defendido que las personas que no se quieran vacunar no deberían ser atendidas por el sistema de salud público.

"Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud", ha dicho durante su intervención en el Foro Mundial de Pandemias, organizado por RTVE.

"Tienen que hacerse cargo de los gastos"

De hecho, ha insistido en que la Seguridad Social no se haga cargo del coste del tratamiento de las personas que enfermen a causa del coronavirus por no vacunarse. "Ellos tienen que sopesar las consecuencias de esto y hacerse cargo de los gastos que origine", ha dicho.

Enjuanes considera que dado que en España la vacunación no es obligatoria, como están sopesando otros países europeos ante el repunte de contagios, esta medida serviría para ejercer presión en los antivacunas y que se vacunaran por no tener que pagar los costes derivados. "La pandemia que vive ahora España es la de los no vacunados", ha afirmado.

Estas palabras han generado bastante polémica, sobre todo en las redes sociales y ha recibido un sin fin de críticas. Algunos lo comparan con no atender a una víctima de accidente de tráfico por no llevar el cinturón de seguridad puesto.

Siento el máximo respeto profesional por Enjuanes, pero no tratar en la SS a los no vacunados sería tan inmoral como sería pedir que no se atendiese, por ejemplo, a heridos en accidente de tráfico que no llevasen el cinturón de seguridad puesto. https://t.co/d9xytBBsdJ — Jaime Prujà-Artiaga (@jaimepruja) November 20, 2021

En absoluto desacuerdo con esto de aquí debajo, invito a Enjuanes a venir a decírselo en persona a los pacientes. Declaraciones como esta ALEJAN los que dudan, CONFRONTAN y DIFICULTAN muchísimo el trato con el enfermo. A ver si nos enteramos de una vez. https://t.co/EMQD7STlyS — Alberto García-Salido (@Nopanaden) November 20, 2021

1. Cuestionar el derecho a la asistencia sanitaria por decisiones que pueden no estar motivadas por "egoísmo o negacionismo" es un marco puede exacerbar la desigualdad social en el acceso al sistema sanitario, en este y en otros contextos. https://t.co/GAObWGWylQ — Mario Fontán Vela (@MFontanVela) November 20, 2021