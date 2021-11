Los entresijos del podio de Fernando Alonso: "Estaba un poco mosca porque no me decían nada"

Fernando Alonso volvió a subirse a un podio siete años después. Lo hizo en el Gran Premio de Catar. El asturiano, que mantuvo su posición de salida, regresó por todo lo alto a uno de los peldaños de la Fórmula 1, sin embargo, durante las 57 vueltas del circuito de Losail pasaron muchas cosas que se van desvelando poco a poco. "Estaba un poco mosca porque no me decían nada", explicó el piloto español sobre la comunicación que tenía con su equipo en las últimas vueltas de la carrera,

"Mis neumáticos se sentían bien solo que me decían que los cuidase porque había pinchazos y otros equipos que estaban sufriendo. Iba cuidándolos, me iba guardando medio segundo por vuelta, las últimas 15 vueltas de carrera. En el último sector iba guardando porque me decían que no empujase por miedo a que explotase el neumático. No me decían nada y yo me preguntaba si Checo Pérez iba a llegar o no. Estaba un poco mosca porque no me decían nada. Saben que va a llegar, saben que me va a adelantar, pero no quieren decirme que tire porque igual explota el neumático y para ellos el cuarto puesto está bien como equipo", desveló a los micrófonos de DAZN.

España mordiéndose las uñas... y @alo_oficial guardándose medio segundo por vuelta 🤯



Y lo dice tan tranquilo... Normal que @Noemidemiguel alucine 😆 pic.twitter.com/Vm1md2303B — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2021

Por detrás de Fernando Alonso llegaba remontando Pérez, un coche muy superior al Alpine y que estaba siendo mucho más rápido, pero, a falta de tres giros, apareció un coche de seguridad virtual por el abandono de Latifi que dio la vida al español y le permitió coger ventaja para alcanzar así el tercer puesto y su primer podio en siete años, desde Hungría 2014. Ya son 98 los podios para el español en toda su trayectoria en la Fórmula 1, a tan solo dos de una cifra redonda.

"Ha sido un podio raro para mí. No sabía muy bien qué hacer. Estos dos llevan su guerra particular y allí estaba yo que no quería destacar demasiado", explicó Alonso, según recoge 'Marca', tras subirse a los peldaños junto a Lewis Hamilton y Max Verstappen, dos pilotos que se juegan todo para alcanzarse con la victoria del mundial de F1. "No te voy a decir que haya sido un podio comparable a ninguno de los que he tenido en importancia. Estoy muy contento, pero no se puede comparar a otros que he vivido con las victorias. Es importante, pero me he sentido un poco raro".

Lo que se vivió en la parrilla de salida para Alonso también fue destacable ya que salir tercero devolvía al asturiano a lo que fue hace una década. Las ganas de quererse montar en el monoplaza lo antes posible fueron palpables cuando Fabrizio al que lanzó la camiseta que tuvo que llevar en la ceremonia de 'we race as one'. Eso fue al principio de la carrera, al final de ella posó para todas las camaras con la pose de 'increíble Hulk'.