Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, admitió tras la derrota (3-1) en Vallecas ante el Rayo que el surcoreano Kang-in Lee, sustituido por Jordi Mboula en el minuto 55 cuando era el mejor jugador del equipo, no tenía que haber abandonado el campo. "Fue un problema de comunicación (con su segundo Pedro Rostoll), no tenía que salir Kang-in Lee y salió; cuando todo sale mal, todo sale mal", confesó García Plaza, quien vio el partido desde una cabina y no en el banquillo de Vallecas al cumplir su segundo y último partido de sanción por la tarjeta roja que vio en Cádiz.

"No me escuchaban, no nos oíamos (por teléfono con sus ayudantes). Pero bueno, son cosas que salen mal y no voy a matar a los que estaban abajo, al revés, hacen todo lo que pueden, aunque al final es un poco incómodo", explicó el técnico madrileño. Lee fue amonestado en la primera parte. "Dije cuidado con Kang-in porque ya teníamos la experiencia de Valencia cuando le expulsaron con una amarilla y el cambio era Antonio (Sánchez), pero bueno, son cosas que salen mal", reiteró García Plaza.

Añadió que siguió el partido desde "un sitio donde no veía muy bien" y que el doble cambio debía ser Ángel (Rodríguez) por Fer Niño y Jordi Mboula por Antonio Sánchez. "No sé que hubiese pasado (con Lee en el campo), quizás le hubiesen sacado tarjeta; es un fallo, ya está. Es la verdad y no tenemos que ocultar las situaciones que pasan", remarcó el técnico mallorquinista.

El cabreo de Luis García Plaza, en Carrusel Madrid

La cabina desde la que Luis García Plaza siguió el partido está al lado de la que utilizó la Cadena SER en el Estadio de Vallecas. Durante la retransmisión del Rayo Vallecano - RCD Mallorca que realizó Carrusel Madrid se pudo captar la reacción del técnico tras el fallo de comunicación. Así fue el momento:

"Sorprende que se marche Kang-In Lee, que estaba siendo el mejor jugador del partido", apunta Óscar Egido. "Creo que no era ese el cambio por la reacción que hemos vivido en la cabina de al lado", asegura José Palacio. De fondo, se escucha la queja del técnico. "La madre que me p****", se lamentaba el técnico del RCD Mallorca.