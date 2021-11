El famoso virólogo alemán pone de ejemplo a España como superación de la pandemia y apunta a una razón

El famoso virólogo alemán, Christian Drosten, ha comparado la pandemia de coronavirus que estamos viviendo en España con la situación que se vive en Alemania. De hecho, ha puesto de ejemplo a nuestro país por la alta tasa de vacunación y considera que el "ansia" de los españoles por vacunarse se debe a que las primeras oleadas de contagios fueron "especialmente malas".

Drosten señaló en el podcast en el que colabora habitualmente que muchos españoles llegaron a la conclusión de que la vacunación era la única solución para que la situación de las primeras oleadas no se repitiesen. "Creo que fue una experiencia para la sociedad en su conjunto", dijo.

Así, el virólogo habló de una imagen bastante asoladora que vivió Madrid durante la primera ola y que según él, cambió la mentalidad de la sociedad española. "Recordemos que una pista de hielo de Madrid se convirtió en depósito de cadáveres y que en el confinamiento de la primera ola los militares patrullaban las calles", recordó.

Drosten vaticina cuándo España superará la pandemia

Sin embargo, Drosten explicó que en Alemania no se vivió un impacto tan duro de la COVID-19, por lo que no hubo ningún episodio que provocara que la sociedad alemana viera el virus de la misma manera que los españoles y se concienciaran tanto. "Ahora tenemos el problema de que muchas de las personas mayores en Alemania no quieren vacunarse", lamentó.

Y es por eso, que Drosten señaló hace unos días en el semanario alemán Der Spiegel que España acabará con la pandemia en primavera, mientras que su país tendrá que esperar más tiempo por el retraso en la vacunación y la alta incidencia que tienen. "Nosotros estamos muy lejos del fin de la pandemia. En cuanto la variante delta se imponga con toda su fuerza los hospitales se verán saturados. Mientras, en países con índices de vacunación altos como España y Portugal la pandemia podrá ser superada definitivamente en primavera", pronosticó.