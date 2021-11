El inesperado comentario que un cliente dejó a un restaurante al realizar un pedido y que se ha vuelto viral

El surgimiento de aplicaciones para pedir comida a domicilio ha crecido en los últimos años. Son varias las plataformas en las que puedes pedir a cualquier cadena de comida rápida o restaurante y que te lo hagan llegar a casa.

La cuenta de Twitter SoyCamarero, que se dedica a temas relacionados con la hostelería, ha publicado el ticket de un pedido que se ha vuelto viral por el comentario que dejó el cliente al restaurante donde pidió.

"Por favor no tardéis mucho, mi suegra esta en casa y hasta que no coma no se va", escribió, en el apartado de comentarios para que el restaurante tenga en cuenta alguna alergia, intolerancia alimenticia o algún producto que quiere añadir o quitar.

El tweet acumula por el momento más de 300 'likes' y ha generado un hilo de respuestas divertidas en la red social. "Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme", añadió la cuenta SoyCamarero, junto a la fotografía.