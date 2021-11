"No es un accidente": el rapapolvo de José Sacristán a la clase política actual y a parte de la sociedad

Hace apenas unas horas, la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas daba a conocer que el actor José Sacristán será galardonado el próximo 12 de febrero con el Goya de Honor 2022. En una gala que se celebrará próximamente en Les Arts de València, la Academia quiere galardonar al conocido actor por llevar más de 60 años "jugando con responsabilidad" en cine, teatro y televisión.

Apenas unas horas después de conocer la noticia, el actor era entrevistado por el equipo de Más Vale Tarde. Aprovechando su visita, posible gracias a una videollamada, Cristina Pardo e Iñaki López le pedían a su invitado que se mojara sobre lo que está sucediendo actualmente en el país: "Acabamos de contar que hay muchos sectores que están anunciando huelgas de cara a navidad. Los ganadores protestan porque les cuesta mucho producir y cobran muy poco dinero... y así muchos sectores".

"¿ No le da rabia ver cómo los políticos se zurran sin piedad?"

Después de hablar sobre los distintos sectores en huelga, Cristina Pardo ha recordado que el de la interpretación siempre ha sido muy reivindicativo. Por esa misma razón, y dado que ha estado inmerso en procesos como este en más de una ocasión, la presentadora le ha preguntado qué le parece cómo actúa la política actual: "¿No le da rabia ver cómo los políticos se zurran sin piedad y a veces con un nivel tan bajo?".

El actor reconoce que lo que ve a día de hoy le produce mucho más que rabia: "Hay algo mezclado entre la rabia, la pena y una cierta ira". José Sacristán lamenta que a día de hoy hay unos comportamientos políticos "verdaderamente impresentables". Pero no solo eso. También el hecho de que esos comportamientos responden a saber que eso que van a hacer es lo que ha comprado el electorado en algunas ocasiones: "No nos equivoquemos. Estos comportamientos no son gratuitos".

"No es un accidente que hayan venido, están ahí porque les han votado"

Bajo su punto de vista, cada uno de los despropósitos que se pueden ver en el Congreso están respaldados "por la voluntad de lo que damos a llamar el pueblo o parte de él": "No es un accidente que hayan venido, están ahí porque les han votado". Para apoyar su teoría, José Sacristán recuerda lo sucedido en las elecciones municipales de Madrid: "¿Cómo un eslogan como ese, con una campaña tan innoble ha tenido esos resultados?".

Después de recordar los resultados de estas elecciones, José Sacristán ha lamentado que informan bastante de la desinformación o de la no querer informarse de la gente a la hora de depositar su voto. Por lo tanto, el actor carga contra la clase política actual y contra esa parte de la sociedad que no solo consiente sino que, además, alienta a sus políticos para que siga actuando así.